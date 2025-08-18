【べらぼう】ついに大暴動「天明の打ちこわし」勃発？次回8月24日放送のあらすじ＆場面写真、相関図が公開

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、8月24日（日）放送予定の第32話「新之助の義」の予告、場面写真が公開されました。

新之助（井之脇海）のこの表情…ついに都市暴動「天明の打ちこわし」が勃発か？

第32話「新之助の義」あらすじ

蔦重（横浜流星）は、妻子を失った新之助（井之脇海）を訪ね、そこで救い米が出たことを知る。

意次（渡辺謙）の対策が功を奏したからだと訴える蔦重に対し、長屋の住人たちは蔦重が田沼時代に利を得たことへの怒りや反発の声を浴びせる。

そんな中、御三家は新たな老中に定信（井上祐貴）を推挙する意見書を出すが、田沼派の水野忠友（小松和重）や松平康福（相島一之）は、老中を辞職し謹慎を続ける意次の復帰を画策する。

NHK大河ドラマ「べらぼう」第32話「新之助の義」は、8月24日（日）放送。

2025年大河ドラマ「べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜」

