◇ベルギー1部第4節 シントトロイデン 2―1 ラルビエール（2025年8月17日 ベルギー・シントトロイデン）

ベルギー1部シントトロイデンのU―20日本代表FW後藤啓介が17日、ラルビエール戦で決勝点となる加入後初ゴールを挙げた。後半12分からピッチに立った20歳は1―1で迎えた後半アディショナルタイム、右サイドの深い位置からMF山本理仁が折り返した浮き球のパスに、ダイレクトボレー。開幕から4戦負けなしとする2連勝に導き、両手を広げてダッシュして喜びを爆発させた。

験担ぎの“ニューヘア”で結果を残した。今夏、アンデルレヒトから加入。アンデルレヒト時代の24年1月には髪の色を黒に変えてトップチームデビューとなった一戦で加入後初得点を挙げており、今回も「シントトロイデンの黄色っぽくして勝手に験担ぎにしている」と新しい髪色に変えた一戦で移籍後初得点を奪った。

“予感”もあった。相手は昨季、2部で対戦しておりセンターバックの弱点も熟知。「今週はずっと点を決められるなと思っていた。そのとおり決められて良かった。マッチアップしていたセンターバックの特長も去年から知っていた。自分が動いたら下がってスペースができていくのも分かっていた。動きが少し鈍いのも分かっていた。ゴールのシーンもそうですけど、先に触ってゴールを決められた」とうなずいた。

クラブに7人在籍する日本人は全員が出場。畑大雅、山本理仁、伊藤涼太郎、小久保玲央ブライアンが先発し、後藤と谷口彰悟、松沢海斗が途中出場だった。