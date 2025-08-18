元プリンセスプリンセスでシンガー・ソングライターの岸谷香（58）が18日、自身のインスタグラムを更新。米ニューヨークでの出来事を伝えた。

「ね！！凄い事が起きたんだよー」と書き出すと、自身とジャズピアニストの小曽根真氏、ニューヨーク在住のフリーアナウンサー・久保純子との3ショットをアップ。

「NYの母純ちゃん(久保純子)が、Welcome back！と、インスタのストーリーに私との2ショットを上げたら、どーやらどっかでニュース？？になったようで、それをたまたま見た小曽根真さんの奥様三鈴さんが、岸谷さんがNYきてるわよ〜って小曽根さんに話したら、なんと！！BIRDLANDでオスカーピーターソンの生誕100周年の記念ライブを行っていた小曽根さんから直々にお誘いが！！」と説明。

「日本じゃ遠くで弾いているお姿を眺める小曽根さんの、指までバッチリ見える神席で、純ちゃんとライブを堪能させて頂き、ちょうどリハーサル中の私の心に更にヤル気炎が！というか、人生で、あんなに楽しいピアノトリオは初めて」との感動を記した。

「テクニカルな事は勿論だけど、そのご機嫌なスウィングに体が動かずにはいられませんでした！ジャズって初心者には複雑なのに、楽しいが全面に出ている素晴らしいピアノトリオでした いつかあんなふうに弾けるようになりたいわぁ」と明かすと、「あ。遊んでばかりでも無いんだよ モーレツリハーサルもしてまーす」とつづった。

岸谷の投稿に、フォロワーからは「神席凄い！リハの合間の息抜きも大切ですよね！」「凄い三人」「素敵なご縁だなぁ」「ひゃーそれはそれは凄いご縁ですね」といった反響が寄せられている。