■米女子ゴルフ ザ・スタンダードポートランドクラシック 最終日（日本時間18日、コロンビア・エッジウォータークラシックCC 6497ヤード・パー72）

ザ・スタンダードポートランドクラシックの最終日が行われ、3日目から首位をキープしていた岩井明愛（23、Honda）が通算24アンダーで初優勝。米女子ツアー挑戦1年目での制覇となった。

3日目に8つスコアを伸ばし首位に立った岩井明愛は、最終日も前半5番、6番で2つスコアを伸ばすと、後半はさらに波に乗り4つのバーディ、ボギーなしで6つスコアを伸ばした。一方、7位タイからスタートした双子の妹・岩井千怜（23、Honda）も猛チャージを見せ、一時はリーダーズボードに、1位に姉・明愛、2位に妹・千怜が並んだ。

姉・明愛はこの日「66」をマークし、通算24アンダーで初優勝、妹・千怜も3位タイと健闘した。姉・明愛は5月に初優勝した妹・千怜に続き、双子で米女子ツアー優勝となった。

【上位3人と日本勢の最終日結果】

優勝 岩井明愛 -24

2位 G.カウル（アメリカ）-20

3位タイ 岩井千怜 -19

・・・・・・・・・・・・・・・・

23位タイ 竹田麗央 -10

38位タイ 勝みなみ -7

61位タイ 渋野日向子 -2

65位 吉田優利 +1

