【ライブレポート】ONE OK ROCK、13年ぶりの大分で「ただいま」、日本ツアー初日を飾る圧巻の2DAYS
最新アルバム『DETOX』を引っさげたワールドツアーの日本公演＜ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025＞がいよいよ開幕となった。南米、北米を経ての日本ツアー初日となった大分公演は、8月16日、17日の2日間にわたり開催され、合計約8万人を動員。会場は熱狂の渦に包まれた。
開演を待ちわびる会場全体が期待に満ちる中、スクリーンにオープニング映像が映し出されると、一斉に歓声が響き渡る。映像では、ONE OK ROCKがバンドとして担う使命が語られると、熱気は一気に最高潮へ。「ただいま」の言葉とともに、魂の音楽を届けるという決意のメッセージでライブは幕を開けた。
MCではToruが「大分に前回来たのは13年前で、その時は1000人程度だったのが、今はこうして4万人以上の皆さんに迎えてもらえるようになった。」と振り返り、Takaは、「アルバムは、ファンの皆さんとシェアして初めて完成します。皆さんの力が僕たちの力になりました。来てくれてありがとうございます。」と感謝を伝え、会場からは温かい拍手と歓声が沸き起こった。バラードからロック、そしてポップスまで、楽曲ごとに放たれる圧倒的なパフォーマンスは、ファン一人ひとりの心に深く刻まれた。
夕方から始まったライブは、青空から夜空へと移り変わる中、迫力のアンコールでクライマックスを迎えた。ツアーはまだ始まったばかり。日本中で待ちわびるファンへ、ONE OK ROCKが心を震わせる最高の瞬間を届けていく。大分からスタートした＜ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025＞は計4ヶ所7公演に渡るスタジアムとドームを織り交ぜたツアーとなっている。
また、各公演終了後には音楽ラジオ放送プラットフォームアプリ「STATIONHEAD」にてAfter Partyを開催しており、ここではメンバーからのコメントを聞くことができる。
photo by MASAHIRO YAMADA
＜ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025＞
2025年8月16日(土) 大分：クラサスドーム大分
2025年8月17日(日) 大分：クラサスドーム大分
2025年8月30日(土) 神奈川：日産スタジアム
2025年8月31日(日) 神奈川：日産スタジアム
2025年9月6日(土) 北海道：大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム)
2025年9月13日(土) 大阪：ヤンマースタジアム長居
2025年9月14日(日) 大阪：ヤンマースタジアム長居
ツアー：https://www.oneokrock.com/jp/tour
STATIONHEAD After Party：https://wmg.jp/oneokrock/news/90219/