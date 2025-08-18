最新アルバム『DETOX』を引っさげたワールドツアーの日本公演＜ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025＞がいよいよ開幕となった。南米、北米を経ての日本ツアー初日となった大分公演は、8月16日、17日の2日間にわたり開催され、合計約8万人を動員。会場は熱狂の渦に包まれた。

開演を待ちわびる会場全体が期待に満ちる中、スクリーンにオープニング映像が映し出されると、一斉に歓声が響き渡る。映像では、ONE OK ROCKがバンドとして担う使命が語られると、熱気は一気に最高潮へ。「ただいま」の言葉とともに、魂の音楽を届けるという決意のメッセージでライブは幕を開けた。

MCではToruが「大分に前回来たのは13年前で、その時は1000人程度だったのが、今はこうして4万人以上の皆さんに迎えてもらえるようになった。」と振り返り、Takaは、「アルバムは、ファンの皆さんとシェアして初めて完成します。皆さんの力が僕たちの力になりました。来てくれてありがとうございます。」と感謝を伝え、会場からは温かい拍手と歓声が沸き起こった。バラードからロック、そしてポップスまで、楽曲ごとに放たれる圧倒的なパフォーマンスは、ファン一人ひとりの心に深く刻まれた。

夕方から始まったライブは、青空から夜空へと移り変わる中、迫力のアンコールでクライマックスを迎えた。ツアーはまだ始まったばかり。日本中で待ちわびるファンへ、ONE OK ROCKが心を震わせる最高の瞬間を届けていく。大分からスタートした＜ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025＞は計4ヶ所7公演に渡るスタジアムとドームを織り交ぜたツアーとなっている。

また、各公演終了後には音楽ラジオ放送プラットフォームアプリ「STATIONHEAD」にてAfter Partyを開催しており、ここではメンバーからのコメントを聞くことができる。

photo by MASAHIRO YAMADA

＜ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025＞

STATIONHEAD After Party：https://wmg.jp/oneokrock/news/90219/