ファンギルドは異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」より、紙コミックス「不遇な令嬢はエリート魔術師の重すぎる愛に気がつかない」1巻と「追放された期待外れ聖女ですが、聖婚により魔霊伯爵様に嫁ぐことになりました」1巻をそれぞれ本日8月18日に発売する。価格は各792円。

紙コミックス発売を記念し、リアル書店および電子書店にて豪華フェアを開催。また、カラーのイラストカードやクリア栞など書店購入特典も用意される。

発売タイトル情報

「不遇な令嬢はエリート魔術師の重すぎる愛に気がつかない」（1巻）

マンガ：市川ショウ氏/原作：夢魔子氏/キャラクター原案：よしざわ未菜子氏

幼馴染から逃げたい不遇令嬢と初恋を拗らせた執着令息の愛が重いすれ違いラブロマンス。

【あらすじ】

「なぁ、リーゼ。お前は僕から逃げられない運命なんだよ」

伯爵令嬢のリーゼロッテは大嫌いな幼馴染である公爵家嫡男・フロストとの政略結婚を目前に控えていた。

久しぶりにフロストとの再会を果たすが、幼少期から変化のない彼の態度に耐えきれず、リーゼロッテは婚約解消と家出を決意。

そんな中、リーゼロッテは家出先の魔道具店で正体不明の青年・スノウと出会うが、彼はどこか意地悪な幼馴染に似ていて――……？

「追放された期待外れ聖女ですが、聖婚により魔霊伯爵様に嫁ぐことになりました」（1巻）

マンガ：小駒みち氏/原作：綾束乙氏/キャラクター原案：甘塩コメコ氏

純真無垢なお人好し聖女と人嫌いの孤独な伯爵の王道ラブファンタジー。

【あらすじ】

「聖婚を望んだこと、後悔するんだな」

聖女としての力を発揮できず、「期待外れ」と蔑まれていたレニシャは、ある日、神殿から聖なる婚姻の花嫁に任命される。

嫁ぎ先は人喰いと噂されている辺境の魔霊伯爵・ヴェルフレムであり、婚姻の目的はヴェルフレムの力を封印するための生贄だった。

故郷のため、そして聖女として役に立つため、ヴェルフレムに嫁ぐ決意をするレニシャだったが……ヴェルフレムの屋敷に着いて早々「聖婚」をすることになってーー！？

書店購入特典

対象作品を購入した人に「書店限定イラストカード」や「書店限定特典ペーパー」が贈られる。

・とらのあな限定イラストカード

・TSUTAYA限定特典ペーパー（※一部店舗を除く）

フェア参加書店 購入特典

「スピラコミックス新刊発売記念 夏の異世界ファンタジーコミックフェア」と題し、フェア参加書店にて対象作品を購入した人に、ここでしか手に入らない特典「クリア栞」が贈られる。

なお書店によって配布方法・配布開始日が異なる。なくなり次第、終了となる。

□フェア参加書店一覧

電子書店フェア

実施期間：8月18日～9月3日

実施書店：コミックシーモア他

紙コミックスの続話は、電子書店でいちはやく楽しめる。8月18日から【通常版】は無料や割引、【単行本版】は試読増量のお得なフェアが開催されている。なお、施策期間・内容は実施書店により異なる。

「NEXT漫画賞」開催中！

「comicスピラ」では、新人作家発掘を目的とした「NEXT漫画賞」を開催中。作家としてデビューを志している人なら、だれでも応募できる。

・応募部門：自由部門、コミカライズ部門、作画部門（最低4ページから応募可能）

・応募期間：10月6日23時59分まで

・結果発表：11月下旬ごろを予定

上位入賞者には担当編集がつき、作品連載を全力サポート。詳細は特設ページにて公開されている。

