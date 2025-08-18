タレントのはるな愛（53）が17 日に自身のインスタグラムを更新。レストランで偶然居合わせたイケメンに心奪われ、恋煩い中であると明かした。

はるなは「私恋に落ちました」と男性とのツーショットを投稿。隣には、ピースサインを作る、プロ野球・中日の上林誠知外野手の姿が。

2人の出会いは焼き肉店。はるなは、当時の状況について「大好きな焼肉屋さんに友達と。すると隣の席にめちゃくちゃかっこいいイケメン！！！お店の大将からご紹介いただき。なんと中日ドラゴンズの上林誠知さんだったんです！！」と説明した。

「めちゃくちゃ好青年で素敵すぎる」と上林の人柄に触れ、「美味しい焼肉が100倍美味しくなりました 応援にいきまーす！！！！！」と宣言。魅力溢れる上林のことが頭から離れないようで「恋煩い。。。。推し活はじまります！」と思いをつづった。

この投稿にファンからは「サイコウ」「ドラゴンズの大事な大事な選手ですカッコ良さで気づいちゃいましたか 私もそんな偶然訪れないかな」などのコメント。タレントの鈴木奈々も「お似合いです」とコメントしている。