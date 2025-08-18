外為サマリー：１４７円４０銭台に上伸、米金利上昇や株高が支援材料 外為サマリー：１４７円４０銭台に上伸、米金利上昇や株高が支援材料

１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円４２銭前後と前週末の午後５時時点に比べ４０銭強のドル高・円安となっている。



１５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円１９銭前後と前日に比べ６０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。同日に内閣府が発表した４～６月期の国内総生産（ＧＤＰ）速報値が前期比年率１．０％増と５四半期連続のプラスとなったことを受け、日銀の利上げ再開が意識されたことなどから１４６円７４銭まで軟化する場面があった。



ただ、前週末の米長期金利が上昇したことがドルの支えとなり、１８日の東京市場のドル円相場は堅調にスタート。トランプ米政権の関税政策が物価上昇圧力を高めるとの見方が根強いほか、ミシガン大学が１５日に発表した８月の米消費者態度指数（速報値）で１年先と５年先の予想インフレ率が前月から上昇したことが米金利の上昇につながったようだ。この日の日経平均株価が続伸していることからリスク選好的なドル買い・円売りが入りやすいこともあり、午前９時００分すぎに１４７円４０銭台に上伸した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７０２ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．００２０ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７２円５１銭前後と同８０銭弱のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS