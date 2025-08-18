「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午前１０時現在で、キャンドゥ<2698.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



１８日の東京市場で、キャンドゥは前週末終値近辺で小動き。足もとの株価上昇で４月２２日につけた年初来高値３９３５円に接近しており、高値警戒感が売り予想数上昇につながっているようだ。



同社株が動意づいたのは、７月１０日に２６年２月期第１四半期（３～５月）の連結決算を発表したことがきっかけ。直営既存店の売り上げが堅調だったことなどを背景に、営業利益は前年同期比２．１倍の６億６０００万円と、通期計画の１０億８０００万円に対する進捗率は６１％に達した。また、８月８日に公表した７月度の既存直営店売上高が前年同月比０．９％増となったことも買い安心感につながったもようだ。



出所：MINKABU PRESS