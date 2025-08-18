¥â¥ó¥é¥Ü¤¬µÞÈ¿È¯¡¢¡Ö·ÑÂ³´ë¶È¤ÎÁ°Äó¤Ë´Ø¤¹¤ëÃíµ¡×µºÜ¤ò²ò¾Ã¡ÊÄûÀµ¡Ë
¡¡¥â¥ó¥¹¥¿ー¥é¥Ü<5255.T>¤¬µÞÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½µËö£±£µÆü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£±£´Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿£²£µÇ¯£±£²·î´ü¤ÎÂè£²»ÍÈ¾´ü·è»»Ã»¿®¤Ç¡Ö·ÑÂ³´ë¶È¤ÎÁ°Äó¤Ë´Ø¤¹¤ëÃíµ¡×¤ÎµºÜ¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢£²£µÇ¯£±£²·î´üÂè£±»ÍÈ¾´üËö¤ËºÄÌ³Ä¶²á¤Ë´Ù¤ê¡¢·ÑÂ³´ë¶È¤ÎÁ°Äó¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢£²£´Ç¯£¸·î£±£´Æü°Ê¹ß¤Î·è»»Ã»¿®¤Ê¤É¤Ç¡Ö·ÑÂ³´ë¶È¤ÎÁ°Äó¤Ë´Ø¤¹¤ëÃíµ¡×¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£²£´Ç¯£±£°·î£·Æü¤ò³äÅöÆü¤È¤·¤¿£Å£Ö£Ï¡¡£Æ£Õ£Î£Ä¤ò³äÅöÀè¤È¤¹¤ëÂè£¸£±²ó¿·³ôÍ½Ìó¸¢¤ä¡¢£²£µÇ¯£¶·î£³£°Æü¤òÊ§¹þ´üÆü¤È¤·¤¿Âè»°¼Ô³äÅö¤Ë¤è¤êºÄÌ³Ä¶²á¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ÑÂ³´ë¶È¤ÎÁ°Äó¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÉÔ³Î¼ÂÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·µºÜ¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¡£
¢¨Åö³ºµ»ö¤Ï£¸·î£±£µÆü¸á¸å£´»þ¤Î²ñ¼ÒÈ¯É½¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤¬°ìÉôÄûÀµ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¿¤á¡¢µ»ö¤Î³ºÅö²Õ½ê¤ò½¤Àµ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸í¡Ë·ÑÂ³»ö¶È¤ÎÁ°Äó¤Ë½ÅÍ×¤Êµ¿µÁ¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¾Ý¤Þ¤¿¤Ï¾õ¶·¤Ï²ò¾Ã¤·¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·µºÜ¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡ÊÀµ¡Ë·ÑÂ³´ë¶È¤ÎÁ°Äó¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÉÔ³Î¼ÂÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·µºÜ¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
