Saucy Dog、新曲が映画『恋に至る病』主題歌に TikTokで話題の原作を実写化
Saucy Dogの新曲「奇跡を待ってたって」が、10月24日に全国公開される映画『恋に至る病』の主題歌に決定した。映画のために書き下ろされた同曲は、劇中シーンとマッチした切なさを帯びた楽曲に仕上がっており、ラスト4分の展開を彩る楽曲の一部が本予告映像でも公開されている
【動画】濱田岳の熱演で心がほっこり…Saucy Dog「スパイス」ミュージックビデオ
。
映画『恋に至る病』は、斜線堂有紀による同名小説を原作とした実写作品。2020年の発売直後からTikTokを中心に注目を集め、200万回超の再生回数と30回以上の重版を記録した話題作で、ミステリと恋愛の要素を交差させた内容が支持を集めている。内気な男子高校生・宮嶺と、学校中の人気者・景との不器用な初恋と、その背後に起こる不可解な事件を描き、切なさとスリルが交錯するラストでは、ヒロインの本心が明かされる。
Saucy Dogの石原慎也（ボーカル、ギター）は「自分の大切な人が苦しんでいるとき、僕は何ができるかな。自分だったらどうするかなと、とても考えさせられる映画だと思いました。主題歌も込みで作品を楽しんで頂けたらうれしいです」とコメントを寄せている。
Saucy Dogは現在、アニメやドラマ、映画とのタイアップを数多く手がけており、8月8日公開の『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』では「スパイス」が主題歌に起用されている。
2026年1月4日には大阪・京セラドーム大阪にて『Saucy Dog DOME LIVE 2026』の開催も予定されている。
【動画】濱田岳の熱演で心がほっこり…Saucy Dog「スパイス」ミュージックビデオ
。
映画『恋に至る病』は、斜線堂有紀による同名小説を原作とした実写作品。2020年の発売直後からTikTokを中心に注目を集め、200万回超の再生回数と30回以上の重版を記録した話題作で、ミステリと恋愛の要素を交差させた内容が支持を集めている。内気な男子高校生・宮嶺と、学校中の人気者・景との不器用な初恋と、その背後に起こる不可解な事件を描き、切なさとスリルが交錯するラストでは、ヒロインの本心が明かされる。
Saucy Dogは現在、アニメやドラマ、映画とのタイアップを数多く手がけており、8月8日公開の『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』では「スパイス」が主題歌に起用されている。
2026年1月4日には大阪・京セラドーム大阪にて『Saucy Dog DOME LIVE 2026』の開催も予定されている。