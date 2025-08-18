Flex String Bag Re

株式会社ヌルは、カメラバッグブランド「MOUTH」の巾着バッグ「Flex String Bag」シリーズの新製品を8月20日（水）に発売する。

新製品は、2023年5月発売の「Flex String Bag」をバージョンアップした「Flex String Bag Re」と、2024年12月発売の「Flex String Bag B+」を改良した「Flex String Bag Re+」。

どちらもカラーバリエーションとして、OLIVE100、SUMI100、INDIGOを用意する。

同ブランドで展開するキャップ「FLEX AIR CAP Re+」などと同じく、繊維廃棄物を再生した100％リサイクルナイロン「ReCONHny」を素材に採用する。

さらに、タマネギの外皮由来の天然成分で染色（オニベジ染色）することで、優しい色合いとナチュラルな風合いを実現。耐久性と強度を備えた環境配慮モデルになるという。

構造面では、従来モデルと同様に、樹脂ワイヤーを使用した自立可能で大きく開く開口部構造や、クッション性を持ち2分割に折り畳める底部構造を継承する。

着脱可能なショルダーストラップが付属しており、巾着バッグやインナーケースとしてだけでなく、ショルダーバッグとしても使用できる。

「Flex String Bag Re+」は「Flex String Bag Re」よりも大きく設計され、ソニーの望遠ズームレンズ「FE 70-200mm F4 G OSS」（キャップ込みの高さ約190mm）など、長いレンズにも対応するという違いがある。

外形寸法：約160×180mm（コードを締め込んだ時は約140mm） 仕切り板サイズ：約130×100mm（1枚）、約80×100mm（1枚） ストラップ長：約1,250mm 重量：約124g 価格：9,350円

外形寸法：約160×220mm（コードを締め込んだ時は約185mm） 仕切り板サイズ：約130×100mm（1枚）、約80×100mm（1枚） ストラップ長：約1,250mm 重量：約129g 価格：9,990円