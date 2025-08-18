【ライブレポート】BE:FIRST『SUMMER SONIC』に前人未到の5年連続出演！MARINE STAGEで圧巻パフォーマンス
BE:FIRSTが、8月16日に大阪、8月17日に東京で開催された『SUMMER SONIC 2025』に出演。コロナ禍の2021年に開催された『SUPER SONIC 2021』に初出演してから前人未到の5年連続の出演を果たし、圧巻のパフォーマンスで観客を沸かせた。
■会場が一体となっての多幸感溢れるステージを展開
なかでも「Boom Boom Back」ではワールドツアーを経てさらに磨きのかかったダンスブレイクを披露。会場からも熱い声援が上がり、ラストの「夢中」では真っ直ぐに歌声を届け、多幸感溢れるステージとなった。
『SUMMER SONIC 2025』で披露したセットリストは各音楽配信サービスよりプレイリストとして公開されている。
■セットリスト
1. GRIT
2. Mainstream
3. Set Sail
4. Brave Generation
5. Boom Boom Back
6. Don’t Wake Me Up
7. Great Mistakes
8. Sailing
9. Bye-Good-Bye
10. 夢中
リリース情報
2025.09.17 ON SALE
SINGLE「空」
2025.10.29 ON SALE
ALBUM『BE:ST』
2025.10.29 ON SALE
ANALOG『BE:1』
2025.10.29 ON SALE
ANALOG『2:BE』
『SUMMER SONIC 2025 SETLIST』プレイリストURL
https://BEFIRST.lnk.to/SUMMERSONIC2025
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/