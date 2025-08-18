【ライブレポート】BE:FIRST『SUMMER SONIC』に前人未到の5年連続出演！MARINE STAGEで圧巻パフォーマンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTが、8月16日に大阪、8月17日に東京で開催された『SUMMER SONIC 2025』に出演。コロナ禍の2021年に開催された『SUPER SONIC 2021』に初出演してから前人未到の5年連続の出演を果たし、圧巻のパフォーマンスで観客を沸かせた。

■会場が一体となっての多幸感溢れるステージを展開

なかでも「Boom Boom Back」ではワールドツアーを経てさらに磨きのかかったダンスブレイクを披露。会場からも熱い声援が上がり、ラストの「夢中」では真っ直ぐに歌声を届け、多幸感溢れるステージとなった。

『SUMMER SONIC 2025』で披露したセットリストは各音楽配信サービスよりプレイリストとして公開されている。

■セットリスト

1. GRIT

2. Mainstream

3. Set Sail

4. Brave Generation

5. Boom Boom Back

6. Don’t Wake Me Up

7. Great Mistakes

8. Sailing

9. Bye-Good-Bye

10. 夢中

(C) SUMMER SONIC All Copyrights Reserved.

リリース情報

2025.09.17 ON SALE

SINGLE「空」

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』



2025.10.29 ON SALE

ANALOG『BE:1』

2025.10.29 ON SALE

ANALOG『2:BE』

『SUMMER SONIC 2025 SETLIST』プレイリストURL

https://BEFIRST.lnk.to/SUMMERSONIC2025

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/