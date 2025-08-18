お盆休みが明けたきょう8月18日(月)も各地で厳しい暑さになっています。東京都青梅市では午前9時55分に気温が35℃に達し猛暑日に。東京都心でも34.1℃と早いペースで気温が上昇しています。水分補給は意識的に行いましょう。

お盆明けも猛暑収まらず 東京都内で早くも35℃以上を観測

前橋や名古屋で39℃予想

今日18日の最高気温は、昨日17日と同じくらいかやや高い所もあるでしょう。厳しい暑さが続きそうです。北海道では30℃前後の所が多い見込みです。東北から九州は広く30℃以上、特に関東から九州は35℃以上の猛暑日となる所が多いでしょう。前橋や名古屋など39℃の予想で、体にこたえる危険な暑さとなりそうです。



関東から九州の23都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。発表されている地域では特に熱中症に厳重に警戒してください。発表されていない地域でも30℃を超える厳しい暑さとなりますので、引き続き、こまめな水分補給や適度な塩分補給など熱中症には十分にご注意ください。