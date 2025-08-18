多くの作品がベストセラーになっている人気作家・雫井脩介さん。直木賞候補にもなったサスペンス『クロコダイル・ティアーズ』の文庫化を記念して、「この夏読みたい『雫井作品』6選」を、各出版社の担当編集者のコメントとともにご紹介します。映像化された作品も多いので、小説と映像作品どちらも楽しめること間違いなし！

（1）検察や警察の闇に挑んだ予言的な1冊

「人が人を裁くことはできるのか」「二人の検事が信じる正義とは何か」を描いた『検察側の罪人』。映画版では、現在注目を集めている映画『8番出口』（8月29日公開）で、出口を求めて“迷う男”を演じた二宮和也さんと、「大先輩」である木村拓哉さんが共演し、話題になりました。本書の魅力を担当編集者はこう語ります。

「正義を貫くためなら何をしてもいいのか――。重たい問いに真正面から挑んだ検察ミステリーです。昨今、検察や警察の恣意的な捜査にようやく目が向けられるようになってきましたが、12年前に書かれた本書は、歪んだ正義の『その先』を予言的に描きだしています。木村拓哉さん、二宮和也さん共演で映画化された傑作です」（文藝春秋 石井一成）



『検察側の罪人（上・下）』（文春文庫）

（2）これぞ雫井作品という心理サスペンス

堤幸彦監督と堤真一さんの初タッグで映画化された『望み』。ある日突然、家から姿を消した息子は、殺人事件の「被害者」なのか、それとも「加害者」なのか。揺れ動く父母の思いを描いた本作は、著者ならではの一級のサスペンスに仕上がっています。担当編集者に魅力を聞きました。

「行方不明の息子は殺人事件の犯人か、被害者か。家族はどちらを望めばいい？ 究極の二択に手に汗握るのはもちろん、克明に描き出される家族の本音にはっとさせられる、これぞ雫井作品という心理サスペンスです」（KADOKAWA 吉田真理）

（3）直木賞候補作！ たった一言が原因で、歪んでいく家族の物語

サスペンスを得意とする著者の魅力が詰まっている、最新文庫『クロコダイル・ティアーズ』。大事な一人息子が殺害された老夫婦。その傷を癒そうとしていたときに、息子の嫁・想代子の元恋人が捕まり、「想代子に夫の殺害を依頼された」と発言します。息子を殺したのは、「あの嫁」なのか？ 疑ったら最後、もう家族には戻れない。ファミリーサスペンスの最高峰といえる今作。

「『あとから加わった家族』をめぐる複雑な人間心理を克明に描き出した本作は、読む人に『嫁の本性を見破れるか』を問いかけます。たった一言がきっかけで歪んでいく家族の姿に、ゾクゾクが止まらない傑作です」（文藝春秋 北村淳子）

（4）仕事や職場を変えるのが当たり前の時代だからこそ

若くして取締役に登り詰めた鹿子小穂が、企業の裏側で暗躍する「引き抜き屋」として新たな道を歩む物語。企業の機密と人間の野心が交錯する経済サスペンスが、WOWOWの連続ドラマで鮮烈に映像化され話題に！ 現代の転職文化を背景に、雫井脩介が描くスリリングな人間ドラマの魅力を聞きました。

「転職は『引き抜き屋』――と、誰かにささやきたくなる!? 仕事や職場を変えるのが当たり前になった時代だからこそ、あらゆる人に“刺さる”とともに、業界の裏側を知ることができる作品」（PHP研究所 大山耕介）

（5）大藪春彦賞＆「週刊文春ミステリーベストテン」第1位に輝いた大ヒット作

連続児童殺害事件を追う捜査官・巻島が、テレビカメラの前で犯人に挑発的なメッセージを放つ。異例の公開捜査がもたらす社会的波紋と、追い詰められる犯人の心理を鮮やかに描いた雫井さんの代表作。2007年の映画化に続き、2025年8月の文庫合本版刊行で再び注目を集めるサスペンスの金字塔、その魅力に迫ります。

「現役捜査官がテレビニュースに連続出演、史上初の劇場型捜査が幕を開ける！ 大藪春彦賞＆『週刊文春ミステリーベストテン』第1位に輝いた大ヒット作。8月に文庫合本版が新たに刊行されましたのでこの機会にぜひ！」（双葉社 山上輝代範）

（6）雫井さん史上最高の“全部盛り”エンターテインメント

ここまで文庫本を5冊ご紹介しましたが、最新の単行本として、『互換性の王子』も必読です。二人の御曹司の運命が入れ替わったことから始まる、ジャンルを超越した物語。サスペンス、企業小説、ラブストーリー、家族小説が織り交ぜられた雫井脩介作品は、読者を予測不能な展開へと誘います。人間関係の機微と運命の妙を描いた、著者渾身のエンターテインメントの魅力とは。

「入れ替わった二人の御曹司の運命や如何に――。サスペンスとして開幕し、企業小説、ラブストーリー、家族小説へと多彩な色が重なっていく、雫井さん史上最高の“全部盛り”エンターテインメント作品です！」（水鈴社 篠原一朗）

各出版社の担当編集者が自信をもってお勧めする、この夏読みたい雫井作品。サスペンスからミステリーまで――あなたはどれから手に取りますか？

（「文春文庫」編集部）