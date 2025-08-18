待ってた！ 待ってたぁぁぁあッ！【3COINS】大人が狙いたい♡「値下げヘアアクセ」

【3COINS（スリーコインズ）】は、使いやすくてオシャレなヘアアクセサリーもスリコ価格で多数展開されています。いまなら、そこからさらに値下げしてお得な価格に！ 思わず声を上げたくなる待望の値下げアイテムのなかから、40・50代の大人世代におすすめのモデルをピックアップ。日常使いはもちろん、ちょっとしたお出かけにも活躍してくれそうな優秀アイテムを、お得なこの機会にゲットして。

大人かわいいキラキラが高見えするカチューシャ

【3COINS】「パールビジューカチューシャ」\165（税込・セール価格）

2025年秋冬コレクションでも目にする機会の多いビジューアイテムも、3COINSなら驚きのお得価格で手に入ります。ブラックのカチューシャに、等間隔で配されたパール調のビーズとキラキラのビジューが何とも愛らしくもエレガント。Tシャツ & デニムのワンツーコーデも、一気にこなれた雰囲気にクラスアップしてくれそうです。

ウネウネと一粒パール調ビーズが絶妙

【3COINS】「パール付ウネウネメタルバンス」\165～\330（税込・一部セール価格）

ロングヘアのまとめ髪を手軽に作れるバンスクリップは、街で見かけない日はないかもというほどの人気アイテム。これだけメジャーになった今、新しくゲットするなら人とちょっと差のつくデザインを選んでみて。上品なメタルカラーと手描きのようなウネウネのラインが絶妙なこなれ感たっぷり。さらに、さりげなく置かれた1粒のパールが、お呼ばれコーデにもマッチしそうな上品さを演出します。

ポニーテールに巻き付けるだけの上品アクセ

【3COINS】「フェイクレザー調ロールカフ」\297～330（税込・一部セール価格）

高級感のあるレザー調のヘアカフも、使いやすいブラックがセール価格に。ラフに結んだポニーテールも、くるっと巻き付けて留めるだけで上品かつ凝ったスタイリングのように見せてくれるはず。見た目のエレガントさもさることながら、パチンを髪に巻き付く感じが病みつきになりそう。

ちょっとヘアを華やかにしたいときに

【3COINS】「メタルボールヘアフック」\165（税込・セール価格）

少し特別なお食事やお呼ばれをしたときに、ヘアスタイルが何だか物足りない……そんなときに役立ちそうなのが、こちらのヘアフック。甘すぎないメタル調のボールをランダムに集めたようなデザインで、甘すぎるモチーフが苦手な人でも使いやすいはず。髪の長さを問わず、ヘアゴムやピンに差し込むだけで使えるのも便利。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N