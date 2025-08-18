かわいいパンダ饅頭も！ANAインターコンチネンタルホテル東京とウェッジウッドがコラボしたチャイニーズ・アフタヌーンティー
ANAインターコンチネンタルホテル東京の中国料理「花梨」にて、2025年9月6日（土）から12月30日（火）までの期間、「チャイニーズ・アフタヌーンティー with ウェッジウッド〜ターコイズに包まれる飲茶時間〜」を開催。
英国の陶磁器ブランド「ウェッジウッド」との期間限定コラボレーション。香港式飲茶の伝統的な点心とスイーツを、歴史ある意匠のテーブルウェアで楽しむひとときを過ごしてみては。
英国ブランド「ウェッジウッド」で提供される華やかなメニューの数々
メニューは、一つひとつ皮から丹念に手作りされた「蒸し餃子」や「小籠包」、伝統の「大根餅」などの点心をはじめとする料理9品とデザート9品を、英国の陶磁器ブランド「ウェッジウッド」の「フロレンティーン ターコイズ」の絵柄を用いた特製の大型蒸籠に盛り付けて提供される。
点心のほかに最新の料理として、豆鼓（黒豆を原料とした調味料）で炒めた和牛ロース肉を、陳皮（みかんの皮を乾燥させた漢方の生薬）と揚げたニンニクを粉末状にしたものを絡めて味わう「和牛肉のブラックビーンズソース フライドガーリックのせ」や、隠し味を活かしたオーロラソースがエビの風味をいっそう引き立てる逸品「海老のオーロラソース」など、味覚の変化が楽しめる一品料理を少量ずつ多彩に味わうことができる。
色鮮やかな「ウェッジウッド」のロゴ付きチョコレートもラインナップ
デザートは、人気の定番スイーツ「エッグタルト」や「胡麻団子」のほか、「ウェッジウッド シグニチャーティー オリジナル茶葉使用のブラックタピオカミルク」や、ターコイズブルーを取り入れた「マロンシュークリーム＆ウェッジウッド ロゴチョコレート」など独創的なスイーツが華やかさを添える。
オプションのオリジナルモクテル「アールグレイ・エクリプス」も必見
ドリンクは、「ウェッジウッド」の高品質な紅茶「アールグレイ」と香りや味わいの異なる6種類の中国茶が用意され、全18品のメニューと合わせて自由に楽しめる。また、オプショナルメニューとして、「ウェッジウッド」のシグニチャーティー「アールグレイ」を使用したオリジナルモクテル「アールグレイ・エクリプス」や、スパークリングワイン、ビール、紹興酒などのフリーフロープランも用意されるのでチェックしてみて。
秋から冬へと移りゆく彩り豊かな季節に向けて、美しい意匠のテーブルウェアでひと味違ったチャイニーズ・アフタヌーンティーを楽しんでみてはいかが。
◆アフタヌーンティーの会場は？
本格飲茶や中国各地の料理が揃う、憧れホテルのチャイニーズレストラン
ANAインターコンチネンタルホテル東京3階にある花梨は、広東料理を中心に、上海・四川・北京・潮州など中国各地の特徴ある料理や、香港式本格飲茶が味わえるチャイニーズレストラン。ホテルならでは上質なインテリアで本場の味を楽しんで。
