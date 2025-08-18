キス写真も!? Vが公開した“過去と現在”にファン大興奮　BTS、全員集合ショット公開【PHOTO】

BTSのVが公開した、“過去と現在”の写真が注目を集めている。

【画像】V、“キス写真”流出か

Vは8月17日にインスタグラムを更新。コメントを添えず、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、Vの幼少期やBTSメンバーと過ごす日常の様子が収められている。幼いころから整ったビジュアルを誇るVの姿もあれば、お茶目な“キス写真”も含まれていた。

なかでも、メンバー7人が集合し、最年少のJUNG KOOKが記念写真を撮影した1枚は特別な意味を持つ。兵役によって活動を中断していた彼らにとって、久々の“完全体ショット”はファンを歓喜させた。

（写真＝V Instagram）

BTSは今年6月に全員が兵役を終え、現在は来春の完全体カムバックを目標に新アルバムの制作に取りかかっている。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。