ヒルトン東京お台場で「豊穣の秋＆シャインマスカットスイーツフェア」開催。鮭やさんまなど、旬食材を使った料理が盛りだくさん
◆ヒルトン東京お台場で「豊穣の秋＆シャインマスカットスイーツフェア」開催。鮭やさんまなど、旬食材を使った料理が盛りだくさん
ヒルトン東京お台場の「シースケープ テラス・ダイニング」にて、秋ならではの味覚を存分に堪能する「豊穣の秋＆シャインマスカットスイーツフェア」が登場。期間は、2025年9月1日（月）から11月16日（日）まで。
「豊穣の秋」をテーマに、鮭やさんま、さつまいもなど旬食材をふんだんに使用した料理が盛りだくさん。さらにデザートにはシャインマスカットの贅沢スイーツが勢揃い。心満たされる秋のひとときをどうぞ。
実りの秋ならではの豪華メニューをたっぷりと楽しめるビュッフェ
朴葉と爽やかな柚子の香りが漂う「秋鮭の朴葉焼き 柚子味噌風味」や、旬のさんまをトマトやズッキーニとともに彩り豊かに仕上げた「さんまのピッツァイオーラ風オーブン焼き」、蒸し焼きにすることで、きのこのうまみが引き立つ「ジャンボなめこのカルタファータ包み」は特におすすめのメニュー。季節感あふれる料理が多数用意されるので心ゆくまで存分に味わってみて。
からだにうれしいヘルシーメニューや、できたてを用意してくれるライブステーションも
また、からだにやさしいメニューにもご注目。スーパーフード「ソルガム」を使ったヘルシーなサラダや、発酵食品の深いうまみを生かした「タッカルビ風 ベーコンとキムチのピザ」など、女性にはうれしい料理が並ぶのでお楽しみに。
ほかにも、シェフが目の前で仕上げてくれるライブステーションが登場。香ばしいねぎ油が食欲をそそる「鱸と香港醤油ソース」、爽やかな香草の香りが口の中に広がる「ローストビーフのポルケッタ風」、「サーモンフレンチキャビア丼」など、できたてのおいしさが味わえる品々をお見逃しなく。
シャインマスカット、かぼちゃ、さつまいもなどを使ったスイーツで甘いひとときを
デザートでは、山梨県から直送されたシャインマスカットを贅沢に使用したタルトやショートケーキ、テリーヌなど、宝石のようにきらめくスイーツをたっぷりとお届け。
さらに「洋ナシムース」、「かぼちゃプリン」のほか、栗・さつまいも・紫芋の3種を食べ比べできるモンブランなど、秋らしいラインナップに心が躍ること間違いなし。
大満足の料理とスイーツが揃う秋限定のビュッフェで、実りの秋ならではの味覚を心ゆくまで堪能してみては。
土日祝限定で登場する「シャインマスカットスイーツビュッフェ」もおすすめ
週末15:30〜17:00の時間帯限定で登場する「シャインマスカットスイーツビュッフェ」も必見。
シャインマスカットを中心に秋のフルーツをふんだんに使用したスイーツに加え、数種類のセイボリーも用意されるので、遅めのランチとしてもおすすめ。2025年9月6日（土）から11月16日（日）の土日祝開催なので、こちらにもぜひ足を運んでみては。
ヒルトン東京お台場の「シースケープ テラス・ダイニング」にて、秋ならではの味覚を存分に堪能する「豊穣の秋＆シャインマスカットスイーツフェア」が登場。期間は、2025年9月1日（月）から11月16日（日）まで。
「豊穣の秋」をテーマに、鮭やさんま、さつまいもなど旬食材をふんだんに使用した料理が盛りだくさん。さらにデザートにはシャインマスカットの贅沢スイーツが勢揃い。心満たされる秋のひとときをどうぞ。
実りの秋ならではの豪華メニューをたっぷりと楽しめるビュッフェ
朴葉と爽やかな柚子の香りが漂う「秋鮭の朴葉焼き 柚子味噌風味」や、旬のさんまをトマトやズッキーニとともに彩り豊かに仕上げた「さんまのピッツァイオーラ風オーブン焼き」、蒸し焼きにすることで、きのこのうまみが引き立つ「ジャンボなめこのカルタファータ包み」は特におすすめのメニュー。季節感あふれる料理が多数用意されるので心ゆくまで存分に味わってみて。
からだにうれしいヘルシーメニューや、できたてを用意してくれるライブステーションも
また、からだにやさしいメニューにもご注目。スーパーフード「ソルガム」を使ったヘルシーなサラダや、発酵食品の深いうまみを生かした「タッカルビ風 ベーコンとキムチのピザ」など、女性にはうれしい料理が並ぶのでお楽しみに。
ほかにも、シェフが目の前で仕上げてくれるライブステーションが登場。香ばしいねぎ油が食欲をそそる「鱸と香港醤油ソース」、爽やかな香草の香りが口の中に広がる「ローストビーフのポルケッタ風」、「サーモンフレンチキャビア丼」など、できたてのおいしさが味わえる品々をお見逃しなく。
シャインマスカット、かぼちゃ、さつまいもなどを使ったスイーツで甘いひとときを
デザートでは、山梨県から直送されたシャインマスカットを贅沢に使用したタルトやショートケーキ、テリーヌなど、宝石のようにきらめくスイーツをたっぷりとお届け。
さらに「洋ナシムース」、「かぼちゃプリン」のほか、栗・さつまいも・紫芋の3種を食べ比べできるモンブランなど、秋らしいラインナップに心が躍ること間違いなし。
大満足の料理とスイーツが揃う秋限定のビュッフェで、実りの秋ならではの味覚を心ゆくまで堪能してみては。
土日祝限定で登場する「シャインマスカットスイーツビュッフェ」もおすすめ
週末15:30〜17:00の時間帯限定で登場する「シャインマスカットスイーツビュッフェ」も必見。
シャインマスカットを中心に秋のフルーツをふんだんに使用したスイーツに加え、数種類のセイボリーも用意されるので、遅めのランチとしてもおすすめ。2025年9月6日（土）から11月16日（日）の土日祝開催なので、こちらにもぜひ足を運んでみては。