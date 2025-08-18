明石家さんま （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　お笑い芸人・明石家さんま（70）と、スポーツ・ライフスタイルブランド「ニューエラ」の初コラボレーションアイテムが発売されることが決まった。

【画像】明石家さんま×ニューエラ「生きてるだけで丸もうけ」キャップ…全6型のデザイン

　さんまが自身が出演する番組関連以外でのアイテム展開は、極めて異例。数回にわたって行われたデザインミーティングのすべてに本人が同席し、手描きのラフデザインも用意するなど、さんま本人の意向が強く反映されたキャップ全6型がラインナップされた。

　ブラックなど落ち着いた色合いで、「生きてるだけで丸もうけ」「IKITERUDAKEDEMARUMOUKE」のフレーズが採用されるている。

　ニューエラストア全店とニューエラ公式オンラインストアで、8月22日に発売される。店舗によって一部展開のないアイテムあり。各5720円（税込）。