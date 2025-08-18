明石家さんま“極めて異例”のコラボ発表 ニューエラからキャップ6種、意向を強く反映のデザイン披露
お笑い芸人・明石家さんま（70）と、スポーツ・ライフスタイルブランド「ニューエラ」の初コラボレーションアイテムが発売されることが決まった。
【画像】明石家さんま×ニューエラ「生きてるだけで丸もうけ」キャップ…全6型のデザイン
さんまが自身が出演する番組関連以外でのアイテム展開は、極めて異例。数回にわたって行われたデザインミーティングのすべてに本人が同席し、手描きのラフデザインも用意するなど、さんま本人の意向が強く反映されたキャップ全6型がラインナップされた。
ブラックなど落ち着いた色合いで、「生きてるだけで丸もうけ」「IKITERUDAKEDEMARUMOUKE」のフレーズが採用されるている。
ニューエラストア全店とニューエラ公式オンラインストアで、8月22日に発売される。店舗によって一部展開のないアイテムあり。各5720円（税込）。
【画像】明石家さんま×ニューエラ「生きてるだけで丸もうけ」キャップ…全6型のデザイン
さんまが自身が出演する番組関連以外でのアイテム展開は、極めて異例。数回にわたって行われたデザインミーティングのすべてに本人が同席し、手描きのラフデザインも用意するなど、さんま本人の意向が強く反映されたキャップ全6型がラインナップされた。
ブラックなど落ち着いた色合いで、「生きてるだけで丸もうけ」「IKITERUDAKEDEMARUMOUKE」のフレーズが採用されるている。
ニューエラストア全店とニューエラ公式オンラインストアで、8月22日に発売される。店舗によって一部展開のないアイテムあり。各5720円（税込）。