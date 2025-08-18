¡ÚÊÆ¥É¥ë±ß¡Û8·îÂè3½µ¤Î°ÙÂØÁê¾ì¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ö½ÅÍ×¤Ê·ÐºÑ»ØÉ¸¡×¡Ú²òÀâ¡§Åìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Û
º£½µ¤ÎÊÆ¥É¥ë±ßÁê¾ì¤ÎÆ°¸þ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤Ê¡ÖÃíÌÜ¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
º£½µ¤Ï¡¢¼º¶ÈÊÝ¸±·ÑÂ³¼õµë¼Ô¿ô¤ä7·î¤ÎÁ´¹ñCPI¤Ê¤É¤ËÃíÌÜ
º£½µ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¼º¶ÈÊÝ¸±·ÑÂ³¼õµë¼Ô¿ô¤äÆüËÜ¤Î7·îÁ´¹ñ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Û¡¼¥ë²ñµÄ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ïº£½µÈ¯É½Í½Äê¤Î¼çÍ×·ÐºÑ»ØÉ¸½Ð½ê¡§Bloomberg ¡ÊÃí¡Ë15Æü10»þ»þÅÀ¤Î¥Ç¡¼¥¿
7·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤Ç¤Ï¡¢ÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤ÏÁ°·îº¹¡Ü7.3Ëü¿Í¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ¡ÊÆ±¡Ü10.5Ëü¿Í¡Ë¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢²áµî2¥õ·îÊ¬¤Ç·×25.8Ëü¿Í¤â²¼Êý½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÏ«Æ¯¼ûÍ×¤Î¸ºÂ®¤¬°ìÃÊ¤ÈÁ¯ÌÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Ï«Æ¯¼ûÍ×¡Êµá¿Í¡Ë¤¬¸ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼º¶ÈÎ¨¤Ï4.2¡ó¡Ê6·î¡§4.1¡ó¡Ë¤È°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÄã¿å½à¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï°Ê²¼¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢°ÜÌ±¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÏ«Æ¯¶¡µë¡Êµá¿¦¡Ë¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï«Æ¯¼ûÍ×¡Êµá¿Í¡Ë¤¬¸ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ï«Æ¯¶¡µë¡Êµá¿¦¡Ë¤¬¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¸ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¼º¶È¼Ô¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï Ï«Æ¯ÎÏ¿Í¸ý¤Î¿ä°Ü ½Ð½ê¡§ÊÆÏ«Æ¯¾Ê
8·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÏ«Æ¯¼ûÍ×¤¬µÞ¸ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¼º¶ÈÊÝ¸±·ÑÂ³¼õµë¼Ô¿ô¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¼º¶ÈÊÝ¸±·ÑÂ³¼õµë¼Ô¿ô¤Î¿ä°Ü¤Ï¿ÞÉ½3»²¾È¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡Ï¼º¶ÈÊÝ¸±·ÑÂ³¼õµë¼Ô¿ô¤Î¿ä°Ü ½Ð½ê¡§ÊÆÏ«Æ¯¾Ê¡ÊÃí¡Ë¼º¶ÈÊÝ¸±·ÑÂ³¼õµë¼Ô¿ô¤Ï2025Ç¯8·îÂè1½µ¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿
Á´¹ñ¥³¥¢CPI¡ÊÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¯Áí¹ç¡Ë¤Ï¡¢¡ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÂåÊä½õ¶â¤Ë¤è¤ë²¡¤·²¼¤²¡¢¢´û±ý¤ÎÍ¢ÆþÊª²Á¾å¾º°µÎÏ¤Î¸ºÂà¡¢£Á°Ç¯¤Î¿¤Ó¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¿©ÎÁ¤òÃæ¿´¤Ë¤½¤ÎÎ¢¤¬½Ð¤ë¤³¤È¡¢¤Ê¤É¤«¤éº£¸å¾å¾ºÎ¨¤ÏÆß²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½4¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½4¡ÏÁ´¹ñ¥³¥¢CPI¤Î¿ä°Ü ½Ð½ê¡§ÁíÌ³¾Ê¡ÊÃí¡ËÆÃ¼ìÍ×°ø¤Ï¡¢¹âÅù¼ø¶ÈÎÁ¡¢ÄÌ¿®ÎÁ¡Ê·ÈÂÓÅÅÏÃ¡Ë¡¢½ÉÇñÎÁ¡¢³°¹ñ¥Ñ¥Ã¥¯Î¹¹ÔÈñ
¤¿¤À¤·¡¢´ë¶È¤ÎÃÍ¾å¤²°ÕÍß¤Ï¿©ÎÁÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë²¢À¹¤Ç¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¿Í·ïÈñÁý¤Ê¤É¤ò¥µ¡¼¥Ó¥¹²Á³Ê¤ËÅ¾²Ç¤¹¤ëÆ°¤¤¬°ìÃÊ¤È¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥¢CPI¾å¾ºÎ¨¤ÎÆß²½¥Ú¡¼¥¹¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Û¡¼¥ë²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤Î´ðÄ´¹Ö±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÆð²½¤¬Á¯ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤ëCPI¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¸ÂÄêÅª¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤«¤é9·îFOMC¤Ç¤ÎÍø²¼¤²¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬¤¢¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¢¨Åö¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î±ÜÍ÷¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡Ú¤´Î±°Õ»ö¹à¡Û¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï´ØÏ¢µ»ö¡Ø¡ÚÊÆ¥É¥ë±ß¡Û8·îÂè3½µ¤Î°ÙÂØÁê¾ì¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ö½ÅÍ×¤Ê·ÐºÑ»ØÉ¸¡×¡Ú²òÀâ¡§Åìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Û¡Ù¤ò»²¾È¡Ë¡£