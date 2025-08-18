乾燥さん初の泡クレンジング登場♡濃密泡でW洗顔不要＆しっとり肌へ

肌の乾燥が気になる季節にぴったりな新アイテムが登場しました。スキンケアからベースメイクまでトータルにケアする「乾燥さん」シリーズから、ブランド初となる泡タイプのクレンジングが2025年10月7日に発売。ワンプッシュでふんわり濃密泡が出て、メイク落としと洗顔が一度に完了します。やさしさと時短を叶える新習慣で、忙しい日も♡しっとり素肌をキープできます。

乾燥さん初の泡クレンジングが新登場

「乾燥さん 薬用保湿力泡クレンジング［医薬部外品］」は、W洗顔不要の時短ケアが叶う泡タイプ。

120mLで1,430円（税込）とデイリー使いしやすい価格もうれしいポイントです。ワンプッシュで出るきめ細やかな濃密泡がメイクや余分な皮脂をやさしく包み込み、乾燥の原因となる洗いすぎを防ぎます。

パックで簡単集中ケア♪乾燥さんの”薬用ナイトケアパック”が新発売

有効成分×潤い成分で肌を守る

肌あれやにきびを防ぐ有効成分「グリチルリチン酸ジカリウム」を配合。さらに、保湿成分としてワセリン、ナイアシンアミド1、アミノ酸2、セラミド*3を贅沢にブレンド。

乾燥を防ぎながら、洗い上がりはしっとりなめらか。石油系界面活性剤やパラベンなどを含まないフリー処方で、敏感肌さんにもやさしい使い心地です♪

＊1 ニコチン酸アミド（整肌）

＊2 タウリン、塩酸リジン、ＤＬ‐アラニン、Ｌ‐ヒスチジン塩酸塩、Ｌ‐アルギニン、Ｌ‐セリン、Ｌ‐プロリン、Ｌ‐グルタミン酸、Ｌ‐スレオニン、Ｌ‐バリン、Ｌ‐ロイシン、グリシン、Ｌ‐イソロイシン、Ｌ‐フェニルアラニン（以上、全て保湿）

＊3 ヒドロキシステアリルフィトスフィンゴシン、Ｎ‐ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、Ｎ‐ステアロイルフィトスフィンゴシン、ステアロイルオキシヘプタコサノイルフィトスフィンゴシン（以上、全て保湿）

簡単ステップでやさしくオフ

使い方は、顔や手が乾いた状態で3～5プッシュを手に取り、肌をつつみこむようにやさしくなじませます。その後、水またはぬるま湯でしっかり洗い流すだけ。

洗顔料としても使えるので、忙しい朝や疲れた夜にも活躍します。

乾燥肌ケアと時短を両立♡

「乾燥さん 薬用保湿力泡クレンジング」は、肌へのやさしさと時短ケアを兼ね備えた心強い味方。

濃密泡がメイクや汚れをしっかりオフしながら、乾燥からも守ってくれます。毎日のクレンジングタイムが少し特別になる♡そんな新習慣を、あなたも取り入れてみませんか？