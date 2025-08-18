こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で九州大学4年の「まい」です！

夏、就活の情報がたくさん入ってきて「軸が定まらない」と混乱している人も多いのでは。学生時代にどんな経験を積み、何を得たかを見つめ直す。それが第一歩です。「あなたのガクチカ、何ですか？」が自分を振り返るきっかけになったらうれしいです。

第3弾は、福岡女子大学の国際教養学部国際文理学科3年の江藤由美子さんを取材してきました。「福岡ちゃん」という学生団体で部長として活動しています。

「福岡ちゃん」は昨年、江藤さんを中心に結成されました。留学生の皆さんが福岡で暮らしやすいようにサポートする活動に取り組んでいます。

始めたきっかけは、江藤さん自身が大学生活で持った課題意識でした。

もともと福岡女子大学は留学生が多いという特徴がありますが、意外と交流する機会がなかったそうです。せっかくの環境が生かせていないと感じ、もっとコミュニケーションを増やしたいと考えるようになりました。

次に、自分が生まれ育った福岡について、実はあまり詳しくないということにも気付きました。国際的な環境に身を置いたからこそ、ローカルの重要性を改めて実感したのです。

もう一つ、人前で話すのが苦手という課題もありました。発表する機会を増やせば、伝えるスキルを伸ばせるかもしれない。こうした課題から導き出した「福岡ちゃん」のアイデアを友人に伝え、みんなも賛同してくれてました。

そうして団体を始動させた江藤さんですが、高校時代までを振り返ると、今のような挑戦をするなんて想像もできなかったそうです。人前で話すのが苦手で、失敗を恐れて一歩踏み出せない性格でした。

大学に入った当初、担当教員から「自分を変えたいですか」と問われ、迷いなくイエスと答えた江藤さん。それからは大学の内外を問わず、さまざまな活動に参加してきました。

周囲からいろいろな刺激を受けつつ、先生や友人の後押しもあり「失敗しても大丈夫なんだ」と前向きな気持ちに変化していきました。

ところが実際に「福岡ちゃん」を始めてみると、壁に直面します。他のメンバーのやりたいことと自分のビジョンとの間のギャップに気づきます。

いかに活動に巻き込めるか、どうすれば主体的に参加してもらうえるか、全員にリーダーシップを発揮してもらうには…。そこでまず一対一のコミュニケーションに力を入れました。

そうしておのおの考えに耳を傾ける大切さに気付きながら、課題を乗り越えていきました。活動の様子を見学している際にも、江藤さんが各班を回り、一人一人と対話している姿が印象的でした。

「聞く」が自分の強みとなった江藤さんは今、記者などのメディア業界に興味を持っているそうです。

入学当初は「人前で自分を表現する姿」に憧れていましたが、「福岡ちゃん」の活動を通して新たな「なりたい姿」を見つけることができたのです。

さらに、就職だけでなく、留学生との交流も通して、自分自身の海外留学や大学院への進学も視野に入ってきたそうです。江藤さんにとって「福岡ちゃん」は、将来の選択肢を広げる大きな意味を持った挑戦だったのではないでしょうか。

現在は「My 福岡 life」という冊子を鋭意制作中。留学生が抱える身近な生活の困り事を一括して解決できるメディアになるそうですよ。

今後も仲間の声に耳を傾けながらアイデアを実現させ、地域からも愛される団体へと成長する「福岡ちゃん」に乞うご期待！

かつての自分の枠を超えて挑戦した江藤さんの行動力に私自身、とても刺激を受けました。挑戦によって自分の新たな側面と出会い、将来の目標や就活の軸のヒントになる。目の前の大学生活に熱中することが一番の就活ですね！

あなたの背中を押せる記事になっていたらうれしいです。取材にご協力いただいた江藤さん、「福岡ちゃん」の皆さん、ありがとうございました！

▶学生のミカタLINE公式アカウント

「ガクミカでガクチカを」友だち登録お願いします！

ミーキャップ