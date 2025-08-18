

日本を支える最重要産業はこれからどうなるのでしょうか（写真：Studio-M／PIXTA）

経営戦略の第一人者が教える、未来を予測するための方法論

これまでの経営戦略論が避けてきた「未来予測」にあえて挑戦し、産業の未来を描こうとする書籍『通史で読み解く自動車の未来』が刊行された。

経営戦略にとって本当に役に立つ未来予測とはどのようなものか。本書のはしがきを抜粋・編集してお届けする。

経営者はなぜ未来を知りたがるのか

これから世の中はどう変わっていくのか。これに勝る関心事など、およそ経営に携わる方々には考えられないでしょう。

変化を先取りして他社を出し抜けば、社業は上向きます。逆に変化を後追いするのでは、不利な戦いを強いられます。ましてや変化に取り残されてしまうと、社業は存亡の淵に沈みかねません。





だから経営者は未来を読み解くために全身全霊をささげるのだと思います。

もちろん、未来は不確実性に満ちており、一筋縄で読み解けるものではありません。

「リスク」なら、生起しうるシナリオに加えて生起確率まで推定できるので、回避するために払うプレミアムの上限さえ決めておけば、それで済みます。

変数がリターンやコストに限られている投資案件は、まさにリスクテイクの問題ですが、「不確実性」は生起しうるシナリオや生起確率がわからない状態のことを指します。

こと経営戦略に関しては、変数があまりに多すぎるため、不確実性から逃れることができません。

本書は、自動車業界を例に取り上げて、不確実性に包まれた未来を読み解くためのオーソドックスな方法論を伝授しようとするものです。

これまで経営戦略論は、エビデンスを欠く推論はサイエンスと呼べない、ましてや特定技術の成否に依存する未来など推論できないと、未来予測を避けてきました。

しかし、そう開き直ることに私は抵抗を覚えます。未来さえ読み解ければ、採るべき戦略など半ば自明だからです。

経営学者が未来予測に挑む理由

役に立つ戦略論を志向するなら、未来予測は避けて通れません。

未来予測は、従来は「未来学者」のやることでした。

たとえば ITやAIの影響を論じてきたのは、メインフレームコンピューターが普及した1970年代ならDaniel Bell（ダニエル・ベル）、PCが台頭した1980年代ならAlvin Toffler（アルビン・トフラー）、インターネットが出現した1990年代ならPeter Drucker（ピーター・ドラッカー）という面々です。

ベルの『脱工業社会の到来』（上・下、ダイヤモンド社、1975年）やトフラーの『第三の波』（中公文庫、1982年）やドラッカーの『ポスト資本主義社会』（ダイヤモンド社、1993年）は経営者のあいだでベストセラーになりましたが、経営戦略論の立場からすれば違和感が残ります。





最大の問題は、彼らの関心が「津波」に集中するところにあります。ここでいう津波とは、社会を隅から隅まで洗う大変化のことで、農業革命、産業革命、情報革命が代表例とされてきました。

上記の未来学者たちは漏れなくジャーナリストから身を起こしており、「社会」全般を論じたくなるのは半ば当然なのでしょう。しかし、彼らに触発されて「百年に一度の大変革」などと浮き足立つと、ロクなことになりません。

私が『戦略暴走』（東洋経済新報社、2010年）と『経営戦略の実戦』シリーズ（全3巻、東洋経済新報社、2015〜2022年）で積み上げてきた600余のケースを踏まえると、戦略機会を提供する変化は常に局所的です。「津波」とは似ても似つかないものです。

多くの産業を巻き込む「大波」が背景を成すことはあっても、複数の業界だけを襲う「中波」や特定の業界だけを襲う「小波」、そして襲われたと誰も気づかないような「さざ波」が真の戦略機会を提供します。

それらを私は「時機」と名付けて、2024年4月に刊行した実務家向けの教科書『実戦のための経営戦略論』（東洋経済新報社）で、時機については大小より、早く捉えることが肝心と説きました。

勝ち目のない時機には手を出さない

時機を人より早く捉えたければ、過去事例をベースにした直観的な認識に頼るのがオーソドックスなアプローチです。

『実戦のための経営戦略論』では吟味するケースの多様性を大きくとったので、本書ではケースを自動車1つに絞り、その代わり解像度を引き上げながら通史を見渡すことにしました。

ここで時機のありかに関する感性を磨いて、自らの周りに生起する時機に対して感度よく反応できるようになれば、狙いは成就します。





狙いは、もう1つあります。それが「大局」の読解です。2004年に刊行した『戦略不全の論理』（東洋経済新報社）で日本企業の慢性的な低収益率を問題視しましたが、その後も考え続けるうちに、問題の根因は勝ち筋のない事業を見切れないところにあると気づきました。

存在しない蜃気楼のような時機を列挙して望みを託す人々に対抗しようと思えば、負の大局観に頼るしかありません。

そう考えて、本書では自動車通史を語りながら要所で一歩か二歩引いて、敗者の負ける構造的な理由をハイライトすることにしました。こうして未来の読み解き方に対して正負両面から迫れば、時機の蜃気楼に惑わされることも減るだろうというわけです。

通史を、『明鏡国語辞典』は「一時代・一地域に限らず、全時代・全地域を総合的に叙述した歴史」と解釈しますが、ここでは隣接業界も視野に取り込むよう努めました。

経営者が持つべき大局観を具体的に描き出すと同時に、それが鋭利な時機読解を導くと示したかったからです。戦略や時機や大局に言及する際に臆することなく推し量る点も、私独自のアプローチと言ってよいかと思います。

戦略は、核心部に近づけば近づくほど、当事者は口を閉ざすものと相場が決まっています。そこを研究者が状況証拠に基づいて推し量らなければ、「戦略論」など語れるはずはありません。

（三品 和広 ： 神戸大学名誉教授）