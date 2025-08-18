17日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」でサッカー元日本代表MFの松井大輔氏（44）が離婚していたことを明かした女優の加藤ローサ（40）が18日までに自身のインスタグラムを更新。浴衣姿を披露した。

「夏、まだまだ楽しむぞ！」と書き出すと、紺の浴衣に白の帯、バックを合わせた自撮りショットをアップ。「来年は、浴衣を仕立てたいなぁと思ったり」と記した。

加藤は2011年に松井氏と結婚。同年に長男、14年に次男を出産していたが、「おしゃれクリップ」冒頭で「実は今は籍を抜いていて…」と告白。離婚時期は「今年じゃなくて、ちょっと前」だといい「年月を重ねて関係性が変わっていった」と理由を明かした。

ただ、現在も同居しているといい「永久的に一緒に住むことはないと思うんですけど、共通の思いとして、お父さんという役割とお母さんという役割は果たしたいね（と話している）」と、今後も協力して育児をしていくようだ。

加藤の投稿に、フォロワーからは「浴衣もとても可愛らしい」「渋くて素敵です」「いつ見ても可愛い」「ロ一サさん奇麗」といった声のほか、「これからのご活躍を応援してます！」「テレビ見たよ。肩に力入れすぎず、ありのままのローサちゃんで」「昨日のおしゃれクリップ、とっても素敵でした」「いろんな夫婦が居る！！お互いに子供達をしっかり見守って」といったエールが寄せられている。