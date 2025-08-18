韓国の男性６人組グループ・ＢＯＹＮＥＸＴＤＯＯＲが人気上昇中だ。２０２３年５月のデビューから１１２日目にして、米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード２００」にチャートインを達成した規格外の６人組だ。昨年７月に日本デビューし、今月２０日に日本２ｎｄシングル「ＢＯＹＬＩＦＥ」をリリースする。世界から熱視線を集める６人がデイリースポーツの紙面に登場し、グループの魅力や夢を語り尽くした。

デビューからわずか２年２カ月にして、世界規模で躍進を見せている。ＢＯＹＮＥＸＴＤＯＯＲは「隣の少年たち」という意味が込められており、親しみやすい雰囲気が漂うグループだ。米ビルボードにチャートインを果たすなど高い音楽性も魅力で、３日に米最大級の音楽フェス「ロラパルーザ・シカゴ」の出演もかなえた。

日本でもＯＮＥＤＯＯＲ（ファンの呼称）の輪が広がっている。６月下旬に初の日本アリーナ公演を実現し、７月に日本デビュー１年を迎えた。ＳＵＮＧＨＯ（２１）は「従姉の姉が日本旅行に来た時に『お店にＣＤがあったよ』『曲がかかっていたよ』と送ってくれる」と反響を喜び、ＲＩＷＯＯ（２１）は「コンビニに行った時、モニターに僕たちの映像が流れていて、思わず写真を撮りました」と感激する。

日本２ｎｄシングル「ＢＯＹＬＩＦＥ」は少年たちの青春を歌った作品で、初の日本オリジナルタイトル曲「Ｃｏｕｎｔ Ｔｏ Ｌｏｖｅ」を収録した。ＬＥＥＨＡＮ（２０）は「日本語で曲を出せることを光栄に思います。きっとファンの方が喜んでくれる音楽になっている」と胸を張り、ＷＯＯＮＨＡＫ（１８）は「歌詞がキャッチーで印象的。Ｊ−ＰＯＰの要素も入っていますので、注目して聞いていただけたら」とメッセージを送る。

ＪＡＥＨＹＵＮ（２１）が「やっぱり舞台の上に立つ瞬間が青春だなと思います」と語るように、６人で青春中だ。メンバーとサウナに行くことが好きなＬＥＥＨＡＮは「サウナから出た後においしく飲み物を飲むことが青春です」と笑顔。ＴＡＥＳＡＮ（２１）は「父と一緒に１週間に１回のペースで、ヨーグルトの早食い競争をしたことが青春の１ページです」と斜め上な回答で笑わせた。

日本デビュー１年でさらに夢が膨らんでいる。ＪＡＥＨＹＵＮは「いつか日産スタジアムに、ＯＮＥＤＯＯＲの皆さんと一緒に行きたいです。先輩たちが日産スタジアムに行った姿を見て、リスペクトしていますから、メンバー全員で行きたいです」と意欲を見せると、ＬＥＥＨＡＮは「母に『夢は大きく持ちなさい』と言われました」と横でうなずく。パフォーマンスを磨き上げ、さらに上のステージを目指す。

◇ ◇

ＬＥＥＨＡＮ（イハン）２００４年１０月２０日生まれ。◆チャームポイント「動物たちに好かれます。ワンちゃんも猫ちゃんも魚もライオンすらも僕の事が好きです。天使だと思いませんか？（照）」◆好きな日本語と日本食「押忍！」「釜飯」◆読者に一言「毎日日本語を勉強します。この記事を読んでいるアナタに会いたいです。僕たちはいつか出会う運命だと信じてます。すぐに会いましょうね」

ＲＩＷＯＯ（リウ）２００３年１０月２２日生まれ。◆チャームポイント「優しくて親切で面倒見が良くて、自分のことが分かっている魅力たっぷりある男だと思います（照）」◆好きな日本語と日本食は「あらまっ！」「カツ丼」。◆読者に一言「日本でデビューして１年。日本ではまだ１年なので、まだまだかわいい新人だと思う。今まで見せてきたように青春のメッセージを伝えたい。愛してます」

ＴＡＥＳＡＮ（テサン）２００４年８月１０日生まれ。◆チャームポイント「音楽が大好き。メンバーととても仲良しなので、お望みとあらば、メンバーと電話でお話ししてあげます」◆好きな日本語と日本食「お疲れ様でした」「ラーメン、寿司、プリン」◆読者に一言「新しいシングルの音楽も本当に一生懸命作りました。たくさん聞いて愛してくれるといいなと思っています。そしてお疲れ様でした！」

ＪＡＥＨＹＵＮ（ジェヒョン）２００３年１２月４日生まれ。◆チャームポイント「日本語もボーカルもラップもダンスもめっちゃ上手ですから！オールラウンダーです」◆好きな日本語と日本食は「え〜。ＯＮＥＤＯＯＲが『え〜』と言うとかわいい」「神戸牛」◆読者に一言「ＯＮＥＤＯＯＲの皆さん。僕に愛を教えてくれて本当にありがとうございます。いつも幸せです。僕も皆さんに愛をあげたい」

ＳＵＮＧＨＯ（ソンホ）２００３年９月４日生まれ。◆チャームポイント「肩は直滑降。声が僕ならではの魅力があります」◆好きな日本語と日本食「すげ！」「お肉とラーメン」◆読者に一言「まだ僕たちのことを知らない皆さんには、すごくイケてる期待しても良いチームだと伝えたいです。日本デビュー１年だけど、好きになってくれたＯＮＥＤＯＯＲの皆さん。世界で一番好きだよ」

ＷＯＯＮＨＡＫ（ウナク）２００６年１１月２９日生まれ。◆チャームポイント「かっこいいところです（照）。努力できるところも良い所だと思います」◆好きな日本語と日本食「えぐい！」「牛カツ」◆読者に一言「ＯＮＥＤＯＯＲの皆さん。僕たちがいつも一生懸命活動して、皆さんに幸せな日々をたくさん作ります。皆さんの力になりますので、愛して下さい。頑張ります。愛してる！」