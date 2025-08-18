リッター“47km”走るトヨタ「斬新コンパクトカー」に反響殺到！「マジで買います」「めちゃ良いな！」「技術力すごすぎ…」の声も！「プリウス」超える“超低燃費”実現した究極エコカー「ES3」とはどんなモデルだったのか

リッター“47km”走るトヨタ「斬新コンパクトカー」に反響殺到！

トヨタは2001年に開催の「第35回東京モーターショー」にて、現代の基準で見ても非常に優れた特徴を持つコンセプトカー「ES3」を出展しました。

このモデルは、当時トヨタが掲げた「夢のある新しいモビリティライフ」というテーマに則った「エコロジー」を象徴する一台でした。

一体どのような特徴を持ち、現在どういった評価を受けるモデルなのでしょうか。

非ハイブリッドで「リッター47km」の超低燃費トヨタ車「ES3」

4人乗りのコンパクトカーとして開発されたES3。

その最大の特徴は、47km／L（10・15モード走行、社内測定値）という驚異的な超低燃費を実現していることにあります。

この燃費は、ハイブリッドカーが一般的になった現在においても、驚きをもって受け止められるほどに高い性能です。

これを可能とするために用いられたパワーユニットが、高効率の1.4リッター直噴ディーゼルターボエンジン。さらにトランスミッションにはCVTを搭載し、優秀な燃費性能に貢献しました。

またES3は、アルミと樹脂を多用して作り上げた、わずか700kgの軽量ボディに、空気抵抗係数（Cd値）0.23という優れた空力特性を組み合わせ、先述の優れた燃費性能を実現しました。

トヨタがハイブリッド車の開発で培った技術を応用し、走行時に生じる無駄なエネルギーを徹底的に削減したことも、この燃費性能に大きく貢献しています。

さらに、環境への配慮は燃費だけに留まりません。

ES3は新触媒システム「DPNR」を採用することで排気ガスをクリーン化し、さらにリサイクル性に優れた独自の樹脂素材や、植物由来のバイオプラスチックをボディに採用。

これにより環境負荷物質の使用も大幅に削減されており、まさにトヨタの環境技術の粋を集めたモデルとなっていました。

ES3のボディサイズは、全長3520mm×全幅1630mm×全高1460mm。

これは当時のコンパクトカー「ヴィッツ（現在のヤリス）」と近いサイズ感です。

エクステリアは、後方に流れるルーフラインや絞り込まれたリアサイド、フラットなフロアが空力性能の高さを物語っており、同時にスポーティな印象を与えます。

インテリアは、アルミ製の補強材をインストルメントパネルの一部として使うなど、未来的で洗練されたデザインでした。

また透過式のセンターメーターや、手元で操作できるスイッチシステムも、ES3の未来感を一層引き立てています。

※ ※ ※

出展から20年以上が経過した現在でも、ES3はSNSなどで、

「市販化してほしい！」

「めっちゃ良いな！」

「燃料2リットルで約100km走るの!?」

「この性能はスゴイのひとこと」

「本当に発売したらマジで買います」

「20年前にそんな燃費が出せたの!?」

「しかもこれでハイブリッドカーじゃないとか、トヨタの技術力すごすぎる…」

といった多くの反響が見られ、とく47km/Lという燃費性能は、多くのユーザーに驚きを与え続けています。

コンセプトカーであるため、残念ながら市販化はされませんでしたが、技術的にはこれほどの性能が可能であることを証明したES3。

市販車を開発する際には、燃費性能だけでなく、様々な要素を考慮する必要がありますが、ES3が示した技術の方向性は、将来的に同等のスペックを持つ市販車が登場する可能性を十分に感じさせるものです。