お笑いコンビ「トータルテンボス」の藤田憲右が、最新の全身ショットを公開した。

１８日までにインスタグラムを更新し「今日はお仕事で岡山県の倉敷市にある鷲羽山ハイランドに来ましたよ」と報告。「今日のコーデ」を紹介し、「先日、下北沢で買った古着のキューバシャツを初おろし。何かリゾートバイトの制服みたいになっている。パンツはＶＩＲＧＯｗｅａｒｗｏｒｋｓを合わせてみた」と説明。「鷲羽山ハイランドから見る瀬戸大橋は雄大でカッコ良かった！」と景色も楽しんだ。

園内で全身が見えるように記念撮影。フォロワーは「イケおじ」「オシャレ！」「涼しげでお洒落〜！！！」の声を寄せた。

藤田といえば以前はアフロヘアがトレードマークだったが、今は“卒業”。長さは短く、白髪混じりの茶髪になった。この日は口元にヒゲを生やし、色付き眼鏡も着用。昔の面影はなく雰囲気をガラリと変えた。

また以前にフォロワーから「めっちゃ痩せてイケメンに」なったという声が殺到。７月の投稿では「ちなみに痩せすぎではない、ジム通って通院して頑張ってるだけ」と減量に励んでいると告白し「体重：７６・５」と公表した。また髪色については「白髪ではなく染めたんよ」と明かした。