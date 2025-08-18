今日18日未明に、新潟県で1時間に40ミリ以上の激しい雨が降りました。午前中は土砂災害や川の増水などに警戒が必要です。午後は関東から九州も激しい雨や雷雨の所があるでしょう。天気急変に注意が必要です。

新潟県では未明に1時間に40ミリ以上の激しい雨 土砂災害警戒情報も

今日18日は、日本海から北陸を通り、東北にかけて前線が延びており、今朝は新潟県や福島県などで局地的に雨や雷雨となりました。新潟県村上市では午前2時28分までの1時間に46.5ミリの激しい雨が降りました。お隣、山形県内でも20ミリ以上のどしゃ降りの雨となりました。午前9時現在も新潟県や山形県、福島県などで局地的に雨が降っていて、新潟県下越には土砂災害警戒情報が出ています。昼前まで土砂災害や河川の増水、低い土地の浸水に警戒してください。

午後は関東〜九州も所々で激しい雨や雷雨に

今日18日の午前中は、東北北部や関東から九州にかけて、広く晴れて強い日差しが照り付けますが、気圧の谷や日中の気温上昇の影響で、午後は東北南部や関東から九州にかけて大気の状態が非常に不安定となりそうです。晴れていても急に雨雲や雷雲がわく所があるでしょう。山沿いだけでなく、平野部でも天気急変のおそれがあります。1時間に30ミリ以上の激しい雨の降る所がありそうです。道路が一気に川のようになってしまったり、アンダーパスなど道路が低くなっている部分が浸水してしまったりして、車の運転が危険になる場合がありますので、十分にご注意ください。