◆新日本プロレス「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」（１７日、有明アリーナ）観衆６８７０

新日本プロレスは１７日、有明アリーナで「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」優勝決定戦を開催した。

歌手の倖田來未が１８日までに自身のＳＮＳを更新し優勝決定戦を会場で観戦したことをつづった。

優勝戦は、１０年連続１０回目の出場でＡブロック１位「Ｈ．Ｏ．Ｔ」を率いるＥＶＩＬと２年連続２度目の出場でＢブロック３位のＤＤＴ、ＡＥＷ、新日本の３団体と契約するＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡが激突。白熱の戦いは２６分２６秒、レイジングファイヤーでＴＡＫＥＳＨＩＴＡが制し初優勝を飾った。

インスタグラムで倖田は「本日、新日本プロレスＧ１決勝戦へ行ってきました！！！！！有明アリーナとんでもない盛り上がりでした！！もう今日が楽しみで楽しみで、毎日ドキドキしながら試合結果を見ておりました」と報告した。

そして「私みたいな、まだまだプロレスファン歴が短いもんであれですが。ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ選手、ｅｖｉｌもほんまにかっこよかったです。ですが、ｅｖｉｌが絶対に勝つと応援していたので、悔しくて悔しくて、試合会場で泣きました」と応援していたＥＶＩＬの敗戦に涙したことを明かし「試合には負けましたが、試合を見て確信しました。イービルは、強いんです。ずる賢いんです。仲間の愛に包まれてるんです。あのイービルコールがいまでも心に残っています。

結果も大切ですが、いかにあの試合を見た方々への心に残るかどうか。あれほどの人の心を巻き込んだ 今日の試合は、ほんっっとうに心に残っています！！」と感動をつづった。

さらに「私も、心に残る戦い、、ではなく、心に残るライブ、音楽を作るぞー！！」と決意し「今週末の東京公演頑張ります！！その後にはアリーナ！みなさんぜひ興奮しにきてください！！！」とフォロワーに呼びかけていた。

◆８・１７有明全成績

▼第１試合 ２０分１本勝負

ゼイン・ジェイ、○安田優虎（６分２７秒 逆エビ固め）松本達哉●、嘉藤匠馬

▼第２試合 ２０分１本勝負

小島聡、○タイチ（７分１４秒 デンジャラスバックドロップ→体固め）村島克哉●、真壁刀義

▼第３試合 ２０分１本勝負

マスター・ワト、○ＹＯＨ、矢野通（６分４０秒 ＤＩＲＥＣＴ ＤＲＩＶＥ→片エビ固め）田口隆祐、エル・デスペラード●、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ

▼第４試合 ３０分１本勝負

金丸義信、○ドン・ファレ、ＳＡＮＡＤＡ（６分５８秒 エルボードロップ→片エビ固め）タイガーマスク●、エル・ファンタズモ、ボルチン・オレッグ

▼第５試合 ３０分１本勝負

○上村優也、海野翔太、棚橋弘至（８分２４秒 カンヌキスープレックスホールド）ジェイコブ・オースティン・ヤング●、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

▼第６試合 ３０分１本勝負

外道、石森太二、○ドリラ・モロニー、デビッド・フィンレー（１０分１０秒 ドリラキラー→体固め）永井大貴●、高橋ヒロム、辻陽太、鷹木信悟

▼第７試合 ３０分１本勝負

ＤＯＵＫＩ、ＳＨＯ、高橋裕二郎、○成田蓮（１０分５９秒 地獄の断頭台→体固め）ハートリー・ジャクソン●、藤田晃生、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

▼『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５』優勝決定戦 時間無制限１本勝負

○Ｂブロック３位・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（２６分２６秒 レイジングファイヤー→片エビ固め）Ａブロック１位・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ●