Ãæ¹ñ¡Ö¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¡×Âçµ¬ÌÏ·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¼Â»Ü Ìó4Ëü¿Í¤¬»²²Ã¡¡ËÌµþ¤ÎÅ·°ÂÌç¼þÊÕ¤Ç
Ãæ¹ñ¤ÎËÌµþ¤ÇÍè·îÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¡×¤òµÇ°¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤Î¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ï¡¢16ÆüÍ¼Êý¤«¤é17ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÌµþ¤ÎÅ·°ÂÌç¼þÊÕ¤Ç·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ä¼°Åµ¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½4Ëü¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÄÌ¤ê¤¬Éõº¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¸òÄÌµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÍè·î3Æü¡¢ËÌµþ¤Ç¡Ö¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¡×¤òµÇ°¤·¤¿¼°Åµ¤äÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤è¤½1½µ´ÖÁ°¤Ë¤â¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼°Åµ¤ä·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤é¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¤³¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖÀï¾¡¹ñ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ò¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
