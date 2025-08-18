ドジャース戦

米大リーグ・パドレスは17日（日本時間18日）、敵地でドジャースに4-5の敗戦。首位攻防3連戦で手痛い3連敗を喫し、2ゲーム差の2位になった。パドレスのマイク・シルト監督は「心配はしていない」と問題なしを強調。一方で「少しイライラした」と判定にも言及した。

パドレスは初回、先発のダルビッシュ有が2本の本塁打を浴びて4失点。それでも4-4と追いついたが、8回にスアレスがベッツに13号勝ち越しソロを浴びて敗戦。ドジャース相手に3連敗となった。

試合後、米サンディエゴ放送局「パドレス.TV」の試合後番組ではシルト監督へのインタビューが公開された。3連敗について問われた指揮官は「結論を急ぐ人もいるかもしれないが、私にとっては大きなことではない。100数試合をプレーして成績や記録がこの1か月半でどうなっていようとも」とコメント。こうも続けた。

「昨年のメンバーの大半がいる中、今シーズンの成績で、この3連敗だけを見て心配はしていない。もちろん失望はしているが、我々の決意を強くしてくれたし、チーム内の自信はとても強固なものだ」

主力野手の一人であるマチャドが今月不振だが、シルト監督は「1、2週間したら『ワオ！5日間で8打点だ！』というくらいになるだろうから心配はしていない。かなり厳しい球で攻められていたからね。第1打席も相手は厳しいところに投げてきたし、マニーからは打たれないように（ドジャースが）ターゲットにしているようだった」と話した。

この試合、マチャドは四球を確信して一塁に歩き出すも、判定ストライクで不満げな様子を見せたシーンもあった。指揮官は「ストライクゾーンの球を上手く待っていたが、不運にもストライクゾーン外の球がストライクと判定された時もあった。相手は常にストライクを投げようとはしていないが、それがストライクと判定されて（相手に）有利になったのは少しイライラした」と擁護した。

ナ・リーグ地区首位を争う両チーム。7月以降勢いが衰えたドジャースが陥落し、パドレスが1ゲーム差の首位となった状態で直接対決を迎えた。15日（同16日）からこれでドジャースが3連勝。2ゲーム差で再び首位の座を奪っている。



