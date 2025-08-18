¶â¥í¡¼¡Ö²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡×»ëÄ°Î¨7¡¦2¡ó¡¡½ªÀï80Ç¯¤ÎÆü¤Ë7Ç¯¤Ö¤êÃÏ¾åÇÈ¡¡¡ÖÀ¾µÜ¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê
¡¡¹âÈª·®´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ö²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡×¤¬15Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¶âÍË¸å9¡¦00¡Ë¤ÇÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÏ¾åÇÈ¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ê¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï7¡¦2¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬18Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£80²óÌÜ¤Î¡Ö½ªÀï¤ÎÆü¡×¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ç14²óÌÜ¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤ÏÌîºä¾¼Ç¡¤ÎÃ»ÊÔ¾®Àâ¡£±Ç²è¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤Î¹âÈª·®»á¤¬´ÆÆÄ¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤ÎÊ¼¸Ë¸©¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿14ºÐ¤Î·»¡¦À¶ÂÀ¡Ê¤»¤¤¤¿¡Ë¤È4ºÐ¤ÎËå¡¦Àá»Ò¡Ê¤»¤Ä¤³¡Ë¤¬Àï»þ²¼¤Îº®Íð¤ÎÃæ¤òÀ¸¤È´¤³¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Æ±ºî¤¬ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2018Ç¯4·î°ÊÍè¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê14²óÌÜ¡£1989Ç¯8·î11ÆüÊüÁ÷¤Î1²óÌÜ¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï20¡¦9¡ó¤Ç¡¢6²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿2001Ç¯8·î10Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï21¡¦5¡ó¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÀ¾µÜ¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæÀîæÆ»Ò¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó°ÕÃÏ°¤¹¤®¤ë¡£Àá»Ò¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¸À¤¦¤Î¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÖÇ¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î¸À¤¦»ö¤â°ìÍý¤¢¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤·¤ç¤³¤¿¤ó¤ï¤«¤ë¤è¡ª»ä¤âÆ±´¶¤À¤è¡×¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤Î²ÈÄí¤À¤±¤ÇÀº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡5·î¤ÎÆ±¶ÉÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¤ÇÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Ç¯¡ÊÀï¸å80Ç¯¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤êÁ°¤«¤éÊüÁ÷¤¹¤ëÍ½Äê¤Çºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¡ËÀ¼¤¬Â¿¤¤¤«¤éÊüÁ÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊüÁ÷¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£