ファンケルからドラえもんの限定デザインが数量限定で登場
ファンケルは8月19日、「ドラえもん」デザイン限定パッケージによるアイテムを数量限定で発売します。
■クレンジング＆洗顔がドラえもんや仲間たちのパッケージに！
「マイルドクレンジング オイル」（1,870円）にはドラえもん、「マイルドクレンジング オイル＜ブラック＆スムース＞」（1,980円）にはドラミちゃんをイメージしたボトルデザインが登場。それぞれ、2種類のデザインを用意しています。
「ディープクリア洗顔パウダー」（1,980円）は、ドラえもんと仲間たちが描かれたパッケージで用意。個々のカプセルデザイン6種を展開している他、シークレットデザイン（全4種）が1箱に必ず1つ入っています。
「泥ジェル洗顔」（1,320円）は、様々なひみつ道具の周りに「通りぬけフープ」からドラえもんが顔をのぞくようなデザインが描かれたパッケージとなっています。
さらに、7月下旬からは、ローソンとファミリーマート限定で「うるおいUP トラベルセット10日分」（1,848円）も数量限定で発売しています。
■商品概要
商品名：マイルドクレンジング オイル
価格：1,870円
商品名：マイルドクレンジング オイル＜ブラック＆スムース＞
価格：：1,980円
商品名：ディープクリア洗顔パウダー
価格：1,980円
商品名：泥ジェル洗顔
価格：1,320円
商品名：うるおいUP トラベルセット10日分
価格：1,848円
（C）Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK
（フォルサ）