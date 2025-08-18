ファンケルからドラえもんの限定デザインが数量限定で登場

ファンケルは8月19日、「ドラえもん」デザイン限定パッケージによるアイテムを数量限定で発売します。

■クレンジング＆洗顔がドラえもんや仲間たちのパッケージに！

「マイルドクレンジング オイル」（1,870円）にはドラえもん、「マイルドクレンジング オイル＜ブラック＆スムース＞」（1,980円）にはドラミちゃんをイメージしたボトルデザインが登場。それぞれ、2種類のデザインを用意しています。

「ディープクリア洗顔パウダー」（1,980円）は、ドラえもんと仲間たちが描かれたパッケージで用意。個々のカプセルデザイン6種を展開している他、シークレットデザイン（全4種）が1箱に必ず1つ入っています。

「泥ジェル洗顔」（1,320円）は、様々なひみつ道具の周りに「通りぬけフープ」からドラえもんが顔をのぞくようなデザインが描かれたパッケージとなっています。

さらに、7月下旬からは、ローソンとファミリーマート限定で「うるおいUP トラベルセット10日分」（1,848円）も数量限定で発売しています。

■商品概要

商品名：マイルドクレンジング オイル

価格：1,870円

商品名：マイルドクレンジング オイル＜ブラック＆スムース＞

価格：：1,980円

商品名：ディープクリア洗顔パウダー

価格：1,980円

商品名：泥ジェル洗顔

価格：1,320円

商品名：うるおいUP トラベルセット10日分

価格：1,848円

（C）Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK

（フォルサ）