¡Ú¾ï³ê¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡Û¥Ô¥Ã¥È¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦À±ÆàÈþ¼Ó´õ¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡Ä±ï¤¢¤ë¡©À¾´Ü²ÌÎ¤¤Èº£°æÍµÍü
¡¡³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£À±ÆàÈþ¼Ó´õ¤Ç¤¹¡ª
¡¡º£Ç¯¤â¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£±Àï¾ï³ê¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥«¥Ã¥×¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡º£²ó¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥«¥Ã¥×¤Ï¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤«¤é¤ÎÅ¾ÀïÁÈ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃíÌÜ³ô¤Î¥ä¥ó¥°¥ì¡¼¥µ¡¼¤âÂ¿¿ô»²Àï¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¥·¥ê¡¼¥º¡££µ·î¤ÎÅöÃÏ£Ç¶¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÉÍÅÄ°¡Íýº»Áª¼ê¤â¡¢¤½¤Î»þ°ÊÍè¤Î¤È¤³¤Ê¤á¿åÌÌ»²Àï¤Ç¤¹¡£½Ð¾ìÁª¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡Áª¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î·¤¡×¤ÏÃ¯¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡º£²ó¤âÀ±Æà¤Ï¤È¤³¤Ê¤á¥Ü¡¼¥È¤Î¥Ô¥Ã¥È¤Ç¡¢Áª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁáÂ®¡¢ÃíÌÜÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤ÏÀ±Æà¤Ë±ï¤Î¤¢¤ë¡Ê¡©¡Ë£²Áª¼ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º£±¿ÍÌÜ¤ÏÅìµþ»ÙÉô¤ÎÀ¾´Ü²ÌÎ¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Â¶ÈÃÄ¤«¤é¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ËÅ¾¿È¡££²£°£²£°Ç¯¤Ë¤Ï°úÂà´íµ¡¤«¤éÃ¦¤¹¤ë¾¡Éé¶î¤±¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢£±£±·î¤Î¹¾¸ÍÀî¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï½éÍ¥¾¡¡£¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡£¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ê°ìÀï¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï£±£°Ç¯Á°¡¢Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ£³¤«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿º¢¤Ë¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÏÃ¤òÄ°¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¹Ö±é²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤ªÏÃ¤·¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬À¾´ÜÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¶öÁ³¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¡£Åö»þ¤ÎÀ±Æà¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¤³¤È¤äÁª¼ê¤Î¤³¤È¤ò¤ªÊÙ¶¯Ãæ¤Î»þ¡Ä¡£À¾´ÜÁª¼ê¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï³ØÀ¸¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ¾´ÜÁª¼ê¤ËºÆ²ñ¤·¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ë¤Î¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢£¶·î¤Î¹¾¸ÍÀîÃË½÷£×Í¥¾¡Àï¤ÇÍ¥½Ð¤ò·è¤á¡¢¾¡Î¨¤â£´¡¦£¹£¸¤È£µÅÀÂæ¼êÁ°¡£´ü½é¤á¤Ë£Æ»ý¤Á¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥«¥Ã¥×¤¬ÈôÌö¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£²¿ÍÌÜ¤Ï·²ÇÏ»ÙÉô¤Îº£°æÍµÍüÁª¼ê¤Ç¤¹¡£º£°æÁª¼ê¤Ï¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤«¤é¤ÎÅ¾ÀïÁÈ¡£º£°æÁª¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡ª¡¡¥×¥í¥ì¥¹¤¬¤ª¹¥¤¤Ç¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤Î¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¥Ã¥ÉÁª¼ê¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤§¡ª¡×¤È¹â¤é¤«¤Ë¶«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£°æÁª¼ê¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢Í½½¬¤Ç¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÀ±Æà¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¥×¥í¥ì¥¹¥È¡¼¥¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤«¤â¡ª¡©¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Îº£°æÁª¼ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£