櫻坂46「5th TOUR 2025 “Addiction”」

【モデルプレス＝2025/08/18】映像配信サービス「Lemino（R）」では、8月24日に行われる櫻坂46「5th TOUR 2025 “Addiction”」京セラドーム大阪公演の模様を生配信。8月31日にはリピート配信も実施される。

◆櫻坂46「Addiction」ファイナル公演配信決定


このたび、櫻坂46「5th TOUR 2025 “Addiction”」のツアー・ファイナルとなる京セラドーム大阪公演の配信が決定。多彩な演出と進化したパフォーマンスを観ることができる。また、「Lemino」にてテレビ東京系「そこ曲がったら、櫻坂？」の見逃し配信と合わせて「そこ曲がったら、櫻坂？」のスピンオフ番組「ちょこさく」も独占配信中となっている。（modelpress編集部）

◆配信概要


タイトル：櫻坂46「5th TOUR 2025 “Addiction”」
出演：櫻坂46
配信日時：2025年8月24日（日）17：00（開場：16：00）
リピート配信：2025年8月31日（日）18：00（開場：17：00）

