テンシャルはＳ高カイ気配、「ＢＡＫＵＮＥ」販売好調で２５年８月期業績予想を上方修正

ＴＥＮＴＩＡＬ<325A.T>がストップ高の４７５０円でカイ気配となっている。前週末１５日の取引終了後、２５年８月期の連結業績予想について、売上高を９５億６００万円から１１０億１２００万円へ、営業利益を６億４９００万円から１１億４１００万円へ、純利益を４億６４００万円から８億９００万円へ上方修正したことが好感されている。



決算期変更に伴い前期との単純比較はできないものの、今期はブランド認知が継続的に拡大していることもあって、主力商品であるリカバリーウェア「ＢＡＫＵＮＥ」を中心に販売が好調に推移。特に、５月の母の日から６月の父の日にかけて実施したプロモーション施策による認知拡大を背景に、６月後半以降も力強い売り上げが続いているという。



出所：MINKABU PRESS