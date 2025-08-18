米ニューヨーク市の事件現場に派遣された警官ら/Kyle Mazza/Anadolu/Getty Images

ニューヨーク（ＣＮＮ）米ニューヨーク市ブルックリンで１７日未明に発砲があり、警察によれば、３人が死亡し、９人が負傷した。警察が複数の銃撃犯を追っている。警察は、この事件はギャングの対立が原因とみている。

警察によると、発砲はブルックリンのクラウンハイツ地区にある「テイスト・オブ・ザ・シティ」で午前３時３０分ごろに起きた。

被害者は１２人に上り、１９歳の男性が現場で死亡したほか、２７歳と３５歳の男性が搬送先の病院で死亡した。残る９人は負傷したが命に別条はない。被害者の年齢は１９歳から６１歳。警察は負傷者の一部が事件に関与し、他は居合わせただけとみているが、捜査はまだ初期段階だという。

発砲現場となった店舗では、食事やカクテル、水たばこ、ナイトエンターテインメントを提供している。

警察は最大４人の銃撃犯が関与したとみており、現場からは銃弾の薬きょう４２個が見つかった。発砲現場の周辺で見つかった銃との関連も調べている。

ＮＹ市のアダムス市長は情報提供を呼びかけ、警察や地域社会の関係者と連携し、報復を防ぐ対策を講じると述べた。

警察は、市内の銃撃事件の半数以上がギャング絡みだとしつつ、今回の事件は全体として減少傾向にある銃撃事件の中では「異例」と述べた。

今夏は銃撃事件が相次いでおり、今月には観光名所タイムズスクエアで３人が負傷したほか、７月にはマンハッタンの高層ビルで４人が死亡する事件も起きている。

米非営利団体「ガン・バイオレンス・アーカイブ」によると、米国では今年すでに２７２件の銃乱射事件が発生した。同団体とＣＮＮは、銃撃犯を除いて４人以上が負傷した事件を「銃乱射」と定義している。