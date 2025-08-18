18日10時現在の日経平均株価は前週末比170.58円（0.39％）高の4万3548.89円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1245、値下がりは305、変わらずは67と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を16.51円押し上げている。次いでファストリ <9983>が14.59円、ＫＤＤＩ <9433>が12.36円、コナミＧ <9766>が11.99円、スズキ <7269>が11.89円と続く。



マイナス寄与度は31.4円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が28.87円、ソニーＧ <6758>が17.73円、ファナック <6954>が11.14円、ディスコ <6146>が6.62円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は輸送用機器で、以下、医薬品、卸売、食料と続く。値下がり上位には銀行、海運、保険が並んでいる。



※10時0分10秒時点



株探ニュース

