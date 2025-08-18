糸島といえば「海！」「ドライブ！」

そんなイメージを持つ方も多いはず。

今回は、海に行くついでに立ち寄ってほしい、海沿いの和モダンおしゃれカフェ「糸島茶房」をご紹介します。

▲「糸島茶房」は、桜井二見ヶ浦夫婦岩のすぐ近くにあります。

▲和モダンな建物が迎えてくれます。

▲テラス席からは、目の前いっぱいに海が。

▲パンケーキの種類が豊富！ これだけでテンションが上がるのは筆者だけではないはず……。

▲パスタやメイン料理もそろい、ランチからカフェまで幅広く使えます。

夏でも食べたい！ 明太クリームパスタ

まず注文したのはランチセット。パスタにサラダ、パン、デザートまでついてきます。

▲ほんのりレモン香るフレッシュサラダ。クルミなどのナッツがいいアクセントに。

▲西浦辛子明太子の自家製生パスタ。スープ系という、明太パスタ界隈では珍しいタイプ。期待。

▲思った以上にクリーミー。明太子の塩気をクリームが包み込み、レモンの香りで後味さっぱり。夏にクリーム系はちょっとという人にもおすすめしたい味わいです。

▲ライ麦パンはクリームを絡めて食べるのが筆者的おすすめ。これがまたうまい。

▲ランチセットのデザート、パンナコッタ。濃厚なマンゴーソースと甘さ控えめなパンナコッタが最高の締め。

和と洋のマリアージュ！ パンケーキも外せない

もちろんパンケーキも。パンケーキを食べずして帰ることはできません。

▲抹茶・求肥・粒あんの和パンケーキ。洋のパンケーキと和の素材の共演。切るのがもったいないかわいさ。

▲中には抹茶アイス。求肥のもちもち、ひんやり抹茶アイス、ふわふわパンケーキ。さらに周囲のポン菓子が意外に良いアクセント。

▲ちなみに、お店を出て道路を渡るだけで海。一面の海。なんて贅沢……。

海で遊ぶ前も、遊んだ帰りも、立ち寄ってみてはいかがでしょうか？



〒819-0203

福岡県福岡市西区小田2195-1「糸島茶房」

営業時間：11:00-18:00

(執筆者: AYATAKA)

