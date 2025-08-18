Youtubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」に投稿されたのは、外に出たがる猫の動画。ドアの前で開けて欲しそうに飼い主さんに話しかけてくる様子が可愛すぎると話題となり、再生回数は3.2万回を突破。

コメント欄には「おそらく開けろって言ってるんだろうなw」「ちゃんと目を見て訴えてた」と、飼い主さんに切実に話しかけるみにらくんの様子に思わず笑ってしまう視聴者の声が寄せられました。

【動画：猫が扉の前で『外に出たいアピール』→暑いので断った結果…『まるで人間のように抗議する姿』】

なでなでの受付は気分次第

ミヌエットのみにらくんは、今日もお気に入りの家具の上に寝転がり優雅にくつろぎ中。落ち着いた表情でぼんやりしているところを撮影していると、突然何かを見つけて目がまん丸に。丸いお顔と相まって可愛いですが、一体何を見ているのかはみにらくんにしか分からなかったんだとか。

飼い主さんが首元を撫でると、首を伸ばして気持ち良さそうな顔。しかし、ひとしきり撫でると「もういい」と前足で振り払われてしまったんだとか。その後は触ろうとしても前足で遠慮される繰り返しだったそう。

飼い主さんに話しかける猫

外に出たくなってきたみにらくん。扉を前足で一生懸命掻いて出たいアピールしたかと思うとじっと見つめ、うにゃうにゃと喋り始めたんだとか。

扉が何も応えてくれないのを見ると、くるりと飼い主さんの方を振り返り、じっとりと要求の目を向けてくるみにらくん。そのまま小さな声で飼い主さんに話しかけてきたんだそう。

しかし飼い主さんが動いてくれないのを見ると、何やら文句を言って爪とぎを始めたんだとか。その後も扉と飼い主さんに何度も訴えましたが、暑くて外には出られないと説得されたそうです。

人の言葉を喋る日は近い？

飼い主さんから優しく諭され、納得したかに見えたみにらくんですが、しばらくすると再び扉の近くへ。じっと見つめてまだ諦められない様子だったそう。小さな声で文句を言い、尻尾を不満そうに動かしながら扉を見つめ続けます。

この先に行きたいと再び前足でカリカリと掻いてアピール。最初は切ない声でしたが、だんだんと声が大きくなり、いよいよ飼い主さんへ直談判。「開けてよ」と言いたげな声と顔がまるで人間のようで、いつか人間の言葉を話すんじゃないかと思ってしまうような一コマでした。

こちらの動画には「そのうちほんとに開けてー！とか言いそうw」「ある日突然、腹減ったとか言い出しそう」と、みにらくんがこの先本当に話せるようになるのでは、と想像する視聴者のコメントも寄せられました。

Youtubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」では、マイペースなみにらくんが飼い主さんと楽しく生活する様子を他にもたくさんご覧いただけます。

