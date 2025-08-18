こういうの探してた、、！（涙）【しまむら】荷物がガバッと入る！「優秀バッグ」

デイリーに使うバッグは、オシャレ見えと同じぐらい収納力も重要。そんな人におすすめしたいバッグを【しまむら】で発見！今回ピックアップしたバッグは、コーデのワンポイントになるだけでなく、ガバっと荷物を入れやすいデザインも魅力。ぜひ店頭でチェックしてみて！

大人っぽい雰囲気のきれいめボストン

【しまむら】「バッグ」\2,420（税込）

かっちりとしたシルエットと、長めで華奢なハンドルが今っぽいボストンバッグ。レザー見えする素材と金具デザインが上品な雰囲気で、コーデが上品に格上げされそうなアイテムです。ジップはガバッと開けるから、荷物が入れやすそうなのも好ポイント。

レジャーや旅行にぴったりの大容量トート

【しまむら】「トートバッグ」\2,420（税込）

大きめサイズで荷物が多い日に活躍しそうなトートバッグ。中には保冷機能付きスペースもあり、まだまだ暑さが続く季節に重宝しそう。コーデのアクセントになるドット柄の立体的なデザインやコード状のハンドルも見逃せないポイントです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red、LOGOS DAY出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。