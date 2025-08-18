今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「猫の下僕」に投稿された、同居猫に奪われてしまった自分のご飯を申し訳なさそうに食べる猫ちゃんの様子。動画の再生回数は3.9万回を超え、投稿には「優しい良い子」「コワモテなのに優しい」といった声が集まっています。

【動画：同居猫に『自分のご飯』を奪われてしまった猫……】

弱肉強食の世界

TikTokアカウント「猫の下僕」に登場したのは、ご飯を食べる2匹の猫ちゃん。沖縄県にある保護猫カフェで他の子たちと一緒に暮らしている猫ちゃんたちです。

ある日、保護猫カフェで猫ちゃんたちの食事シーンを撮影していた投稿主さん。すると、まだ食事を終えていなかった猫ちゃんの元に同居猫がやってきて、ご飯を奪われてしまったそうです。

少し及び腰になりながら自分のご飯が食べられていく様子を見続ける猫ちゃんの姿には哀愁が漂っています…。

すみません、ちょっと失礼しますにゃ…

奪ったご飯を黙々と食べ続ける同居猫。すると、ご飯を奪われた猫ちゃんは、申し訳なさそうにご飯に手を伸ばして一粒だけゲットしたのだとか。自分のご飯なのに申し訳なさそうに取る姿からも、とっても優しい子だということが伝わってきます。

一粒ご飯を食べた猫ちゃんは、カメラを持って撮影する投稿主さんの方を見つめてきたそう。少し寂しそうな表情で見つめていたといいます。

もう少し食べたいにゃ

その後もご飯を奪い返すことなく、一粒ずつご飯を取って食べていたという猫ちゃん。この猫ちゃんがもっと堂々とご飯を食べられる日が来ることを願ってやみません。とっても優しい猫ちゃんなのでした。

投稿は、TikTokにて2000件近くの高評価を集めるなど、大きな反響を呼びました。ご飯を取られたのに控えめな猫ちゃんは、本当にとっても優しくて素敵な子なのでしょう。

投稿を見たTikTokユーザーからは、「可愛すぎる」「きっと性格が優しいんだね！自分の取り分なのに控えめって、カワイイ」「上手に1粒ずつ取って食べますねー」「後で内緒で高めのご飯あげたくなる」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「猫の下僕」では、今回登場した猫ちゃんたちの他に、保護猫カフェで暮らす猫ちゃんたちの様子も投稿されています。

猫ちゃんたち、投稿主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「猫の下僕」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。