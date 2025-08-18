広島県福山市の県立歴史博物館は、県内の鉄道の歩みを振り返る企画展「ひろしま鉄道メモリー ―線路は続くよ いつまでも―」を同館で開催している。

山陽新幹線の全線開業５０年に合わせ、「団子鼻」と親しまれた初代車両「０系」のその愛称の由来となった前部カバーを展示。他にも福山を起点とする私鉄の「幻の路線」を示す資料も初公開するなど、愛好家らの協力を得て計約２００点を集めた。（林佳代子）

広島県内の鉄道のルーツは、山陽線の前身である山陽鉄道にさかのぼる。１８８８年の設立以降、神戸以西で鉄道敷設を進め、９４年には広島まで延伸。１９０１年に下関まで開通し、０６年に国有化された。

企画展は、〈１〉県内の鉄道網の広がり〈２〉山陽新幹線〈３〉鉄道趣味――の各コーナーで構成。博物館の所蔵品以外に、他のミュージアムや愛好家から部品、資料の提供を受けた。

広島県内の鉄道網のコーナーでは、２００３年に廃止された可部線の非電化区間（可部―三段峡）や、鞆鉄道や尾道鉄道など今はなき鉄路を紹介。「幻の路線」は、日清戦争後の好景気を受けて計画され、後の不況で頓挫した「備後鉄道」で、路線の平面図を初公開した。

山陽新幹線のコーナーには、０系前部カバー「光前頭」のほかパンタグラフ、行き先表示器も展示。０系をベースにしたかつてのドクターイエローのオブジェもあり、駅員の制帽をかぶって記念撮影を楽しめる。

芸備線などを走り、広島と山陰を結ぶ陰陽連絡の急行「ちどり」や、「ブルートレイン」の愛称で親しまれた寝台特急「あさかぜ」など往年の名列車ゆかりの品も展示。鉄道模型や鉄道玩具「プラレール」で遊べるコーナーも設けた。

担当の杉山歩夢学芸員（２６）は「展示品の中には、現存数が少ない貴重な資料も多く、鉄道ファンが見ても楽しんでいただけると思う。夏休みのこの時期、多くの親子連れに鉄道の魅力を堪能してほしい」と話している。

８月３１日まで。午前９時〜午後５時。月曜休館。一般１０００円、大学・高校生５００円、中学・小学生３５０円。問い合わせは同博物館（０８４・９３１・２５１３）。