TUBEの恒例の“夏祭り”公演をWOWOWで独占放送・配信 全国の映画館でライブビューイングも
デビュー40周年を迎えたTUBEが、通算36回目となる恒例の“夏祭り”ライブを8月23日に神奈川・横浜スタジアムで開催する。この公演の模様をWOWOWが独占放送・配信する。
【ライブ写真多数】ビザ問題を乗り越えたTUBEの“伝説のハワイ公演”の模様
今年は20年ぶりの海外公演となるハワイライブからアニバーサリーイヤーをスタート。直前の中止危機を乗り越えて開催した同公演もWOWOWで放送・配信されており、今回の横浜スタジアム公演は、7月6日から2026年まで続く全国長期ホールツアー『TUBE LIVE AROUND 2025-2026 Keep On Sailin'』の真っただ中で行う特別な位置付けとなる。単独公演最多記録を毎年更新している聖地・横浜スタジアムで、趣向を凝らしたオープニング、打ち上げ花火、大噴水など、音楽とスペクタクル演出を融合させたライブが展開される予定だ。
WOWOWでは特集『TUBE 40th Anniversary WOWOW Special Year』の一環として、この公演の模様を9月28日午後7時30分よりWOWOWプライムとWOWOWオンデマンドで放送・配信する。放送・配信終了後から1ヶ月間のアーカイブ配信も予定している。
さらに、全国各地の映画館で9月27日、28日にライブビューイングを実施することも決定。詳細は同ライブビューイングの特設ページで確認できる。
