RADWIMPS、「セプテンバーさん」オリジナルMV制作キャンペーン実施決定 思い出の写真や動画を募集
RADWIMPSが、メジャーデビュー20周年を記念し、夏の名曲「セプテンバーさん」のオリジナルミュージックビデオを制作するキャンペーンを実施することが決定した。思い出の写真や動画を募集する企画で、きょう18日から「Yahoo!検索」公式Xにて応募受付がスタートした。
【画像】内容に注目集まる…！10月8にリリースされるニューアルバム告知画像
このキャンペーンでは、「セプテンバーさん」をテーマに、“夏と秋の切なさ”を映した写真や動画を募集。投稿作品の一部は、9月3日「セプテンバーさんの日」に公開予定のオリジナルミュージックビデオに使用される可能性がある。
参加方法は、Yahoo!検索の公式Xアカウント（＠YahooSearchJP）をフォローのうえ、キャンペーン投稿に引用ポストまたはリプライで、ハッシュタグ「#セプテンバーさん限定MV」、ニックネーム、写真または動画を投稿する形となっている。募集期間は8月28日まで。完成したミュージックビデオは、9月3日よりYahoo!検索で「セプテンバーさん」と検索すると視聴可能となる。
「セプテンバーさん」は、2006年発売のアルバム『RADWIMPS 3〜無人島に持っていき忘れた一枚〜』収録曲で、9月3日という特別な日付に由来した楽曲。夏の終わりと新たな季節のはざまで揺れる心情がつづられており、今も多くのファンに愛され続けている。
なお、RADWIMPSは10月8日にニューアルバム（タイトル未定）をリリース予定。NHK連続テレビ小説『あんぱん』主題歌「賜物」や、日本テレビ『news zero』テーマソング「命題」などが収録される。Blu-rayにはライブ映像やメイキング、2007年の神奈川・横浜アリーナ公演、今夏に出演するフェス映像も収められる予定で、20周年グッズ入りの限定BOXも用意されている。
また、10月18日からは全国アリーナツアー『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』を開催。11月の横浜アリーナ3公演ではBUMP OF CHICKEN、Vaundy、YOASOBIが日替わりでゲスト出演することも発表されている。
アルバム予約者限定やファンクラブ先行などの受付は終了しており、現在は8月27日までオフィシャル先行受付が行われている。
