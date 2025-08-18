サンダーランドに加入したムキエレ　photo/Getty images

24-25プレミアリーグの開幕戦を勝利で飾ったサンダーランドはまたしても補強に成功したようだ。

17日、サンダーランドはパリ・サンジェルマンから27歳のフランス代表DFノルディ・ムキエレを獲得したことを正式に発表した。

スタッド・ラヴァルでプロデビューを果たしたムキエレはその後モンペリエやライプツィヒ、パリ・サンジェルマンで活躍。昨夏にはPSGからバイヤー・レヴァークーゼンにレンタル移籍しており、昨季はブンデスリーガ15試合に出場した。

そんなムキエレだがサンダーランドへの完全移籍が決定。移籍金は1200万ユーロと見られており、契約期間は4年契約だという。

9年ぶりにプレミアリーグに昇格したサンダーランド。これで今夏の移籍市場で獲得した新戦力は12人目に。積極補強でプレミアリーグ残留を成し遂げられるのだろうか。