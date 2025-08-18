9月からタイに移住して芸能活動することを発表したお笑いコンビ、TKOの木下隆行（53）が18日、インスタグラムを更新。現地での活動へ向けた意気込みをつづった。

木下は17日、コンビのYouTubeチャンネルでタイへの移住を発表。移住後の生活について「もちろんエンタメします。日本人もいるからライブもします。タイ語も勉強しています。本気で行きますよ。正直、何ができるかも、行ってみてのこともあるけど頑張りますよ。50代しかできないこと、遅いかもしれないけど、挑戦します」と話していた。

今回、ストーリーズであらためて「僕はタイに移住します!」と報告。「この決断は正直めちゃくちゃ悩みました。日本には家族、友達、仕事、街並み、言語と日常に大切な物が溢れているので離れたくないし僕もそんな日本に何のケチもない。日本大好きです」とした上で、「でも50代前半でやり残した事はないのか考えた時に前からずっとあった海外移住でした。旅行ではなく移住でした。正直おっさんの僕は不安しかないです。なにができるかこれからです!ただ1%でも可能性があるなら挑戦してみたいんです!!!」と決断した経緯を説明した。

移住を受け入れた相方の木本武宏への感謝の言葉を記すとともに、「叩かれても笑われても、信念持って自分のやりたい事、挑戦を持ち続けます!そして必ず結果出して来ます!あいつやりよったと言われる様に爪痕残して来ます!一生芸人として」と誓った。

木下は2019年（平31）の秋、一部で後輩芸人にペットボトルを投げ付けるなどのパワハラをしたと報じられ、20年（令元）3月15日に松竹芸能を退所。木本は22年7月に投資トラブルが明らかになり、松竹芸能を退所している。