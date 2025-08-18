2024年の人気1レースクイーンで「デカ盛りハンター」でもある水瀬琴音（28）が18日までに自身のインスタグラムを更新。“食いしん坊”のホロ酔い姿を公開した。

「普段は1杯目だけビール派なのにマレーシアではメニューから焼酎を見つけられず…気づけばお酒飲む時は最後までずっとTigerビールを飲んでたよ 知ってるものって安心だよね ちなみに〆にはとんこつラーメンを食べました」とつづり、“食いしん坊”ぶりを発揮しているホロ酔い写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「ほっぺた真っ赤だょ めちゃくちゃ可愛いすぎる」「これはこれはビールジョッキ片手の笑顔が超可愛いこっちゃん女神降臨だね」「いい飲みっぷり〜！」「いっぱい食べて飲んで楽しそう」「めっちゃ可愛い」などの声が寄せられている。

水瀬は、1月11日に開催された、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気1を決める「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。テレビ東京「デカ盛りドリームマッチ」の「デカ盛りハンターチーム」メンバーでもある。公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W61・H87。血液型O。趣味・特技はサウナ、食べ歩き、大食い。