人気韓国アイドル「ラヴィット！」で日本のバラエティ初出演 &TEAM・K「公私共に仲良く」反響続々でトレンド入り
【モデルプレス＝2025/08/18】BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）のJAEHYUN（ジェヒョン）とWOONHAK（ウナク）が18日、TBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）に生出演。事務所の先輩である&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）との共演が話題を呼んだ。
【写真】「ラヴィット！」初出演のイケメン韓国グループメンバー
MCの麒麟・川島明から「日本のバラエティに出ることって少ないんじゃないですか？」と問われるとJAEHYUNは「初めての出演ですからちょっと緊張していますが楽しみたいと思います」と意気込んだ。
「横にお兄さんがいるということで…」と川島から紹介され、2人の隣に座る月曜シーズンレギュラーのKは「公私共に仲良くさせていただいているBOYNEXTDOORの2人が来ているので、同じHYBE、同じ会社の先輩・後輩の仲なので、今日は楽しく行きたいと思います」とにっこり。「お兄さんがいるから大丈夫です！」と話したJAEHYUNとWOONHAKとともに、笑顔でガッツポーズしていた。
また、2人にとってKはどんな先輩かと聞かれるとWOONHAKは「いつも優しい」、JAEHYUNは「ハンサムなお兄さん」と口々に言い、Kは「ほら〜そうでなくっちゃ〜！後で美味しいご飯連れて行くね！」と得意げな表情。しかし「だいぶ上辺だけやったで。具体性は何もなかったで」と川島からツッコミが入ると「ぎっしり詰まってます！」とアピールし、スタジオの笑いを誘っていた。
この交流に「運命ズ（JAEHYUN・WOONHAKのケミ名）可愛すぎる」「Kくんめっちゃ嬉しそう」「初共演すごい楽しみにしてた」「キュン選手権も良すぎた」などの反響が。「＃月曜日のK」「＃andTEAM_K」「ケイくん」「ラヴィットK運命ズ初共演」「ジェヒョン」などがトレンド入りを果たしている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
